Obavite potrebne pripreme: Veliki dijelovi Splita i okolice, Kaštela, Dugopolje, Hvara, Ploča i Hrvaca sljedeća dva dana bez struje

HEP je izvijestio da će tijekom srijede i četvrtka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

SRIJEDA, 17.9.

Mjesto: Split

Ulica: Vukovarska 147,166

Očekivano trajanje:

08:00 - 09:30

Mjesto: Dugopolje

Ulica: Ulica kneza Domagoja 18-29

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Vinkovačka 16

Očekivano trajanje:

09:00 - 10:30

Mjesto: Kaštel Stari

Ulica: Dio potrošača na ulicama; Put Banovine, Slavonske, Bana Jelačića

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Ruđera Boškovića 22,24,26

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Dio potrošača na ulicama; Put Duilova, Vrgoračke, Put Orišca

Očekivano trajanje:

08:30 - 15:00

Mjesto: Stobreč

Ulica: Ivankova

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: PRAPATNA, HUMAC, ZAGRADAĆE i POLJICA.

Ulica: PRAPATNA, HUMAC, ZAGRADAĆE i POLJICA.

Očekivano trajanje:

11:00 - 13:00

Mjesto: POKRVENIK GDINJSKI, POKRVENIK ZASTRAŽIŠKI i GRUDAC.,

Ulica: POKRVENIK GDINJSKI, POKRVENIK ZASTRAŽIŠKI i GRUDAC.,

Očekivano trajanje:

08:00 - 10:00

Mjesto: Ploče

Ulica: Ulica Vladmira Nazora 6

Očekivano trajanje:

08:00 - 09:30

Mjesto: Hrvace

Ulica: naselje: Cvitković

Očekivano trajanje:

08:00 - 13:00

ČETVRTAK, 18.9.

Mjesto: Korešnica

Ulica: Putr Vrbica 2-18, 5-15 Ante Starčevića 147

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Split

Ulica: Put Trščenice 2,4-5-19, Lovački put 2-18,15-43

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Solin

Ulica: Put Salone 8,8a,10,20,22,3-17, Salonitanska cesta 1,3, parači 1-58

Očekivano trajanje:

08:30 - 15:00

Mjesto: Kaštel Sučurac

Ulica: Ulica Vice Jerčića

Očekivano trajanje:

08:00 - 10:00

Mjesto: Kaštel Sučurac

Ulica: Ulica Vukovarskih heroja

Očekivano trajanje:

08:00 - 10:00

Mjesto: Korešnica

Ulica: Put vrbica 2-18,5-15 i Ante Starčevića 147

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Split

Ulica: Ruđera Boškovića 27

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Kroz smrdečac 35

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Muć

Ulica: Bez struje potrošači Gornjeg muća, Postinja, Crivaca, Ogorja i Vrbe

Očekivano trajanje:

09:30 - 12:00

Mjesto: Kila

Ulica: Put sv. Ižidora 2-36, Brnik 1-11, Kila 1-17a i Grabova 1-43

Očekivano trajanje:

08:30 - 11:00

Mjesto: Split

Ulica: Kroz Smrdečac 33

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00