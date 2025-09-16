Obavite potrebne pripreme: Veliki dijelovi Splita i okolice, Kaštela, Dugopolje, Hvara, Ploča i Hrvaca sljedeća dva dana bez struje

HEP je izvijestio da će tijekom srijede i četvrtka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
SRIJEDA, 17.9.
Mjesto: Split
Ulica: Vukovarska 147,166
Očekivano trajanje:
08:00 - 09:30
Mjesto: Dugopolje
Ulica: Ulica kneza Domagoja 18-29
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Vinkovačka 16
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:30
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Dio potrošača na ulicama; Put Banovine, Slavonske, Bana Jelačića
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Ruđera Boškovića 22,24,26
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Dio potrošača na ulicama; Put Duilova, Vrgoračke, Put Orišca
Očekivano trajanje:
08:30 - 15:00
Mjesto: Stobreč
Ulica: Ivankova
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: PRAPATNA, HUMAC, ZAGRADAĆE i POLJICA.
Ulica: PRAPATNA, HUMAC, ZAGRADAĆE i POLJICA.
Očekivano trajanje:
11:00 - 13:00
Mjesto: POKRVENIK GDINJSKI, POKRVENIK ZASTRAŽIŠKI i GRUDAC.,
Ulica: POKRVENIK GDINJSKI, POKRVENIK ZASTRAŽIŠKI i GRUDAC.,
Očekivano trajanje:
08:00 - 10:00
Mjesto: Ploče
Ulica: Ulica Vladmira Nazora 6
Očekivano trajanje:
08:00 - 09:30
Mjesto: Hrvace
Ulica: naselje: Cvitković
Očekivano trajanje:
08:00 - 13:00
ČETVRTAK, 18.9.
Mjesto: Korešnica
Ulica: Putr Vrbica 2-18, 5-15 Ante Starčevića 147
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: Put Trščenice 2,4-5-19, Lovački put 2-18,15-43
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Solin
Ulica: Put Salone 8,8a,10,20,22,3-17, Salonitanska cesta 1,3, parači 1-58
Očekivano trajanje:
08:30 - 15:00
Mjesto: Kaštel Sučurac
Ulica: Ulica Vice Jerčića
Očekivano trajanje:
08:00 - 10:00
Mjesto: Kaštel Sučurac
Ulica: Ulica Vukovarskih heroja
Očekivano trajanje:
08:00 - 10:00
Mjesto: Korešnica
Ulica: Put vrbica 2-18,5-15 i Ante Starčevića 147
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: Ruđera Boškovića 27
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Kroz smrdečac 35
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Muć
Ulica: Bez struje potrošači Gornjeg muća, Postinja, Crivaca, Ogorja i Vrbe
Očekivano trajanje:
09:30 - 12:00
Mjesto: Kila
Ulica: Put sv. Ižidora 2-36, Brnik 1-11, Kila 1-17a i Grabova 1-43
Očekivano trajanje:
08:30 - 11:00
Mjesto: Split
Ulica: Kroz Smrdečac 33
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00