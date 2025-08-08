Obavijest roditeljima učenika srednjih škola sa splitskog područja o nabavi udžbenika

U novoj školskoj godini Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split sufinancirat će roditeljima nabavu udžbenika za sve učenike srednjih škola.

Kroz 1. polugodište roditeljima će biti refundirani troškovi nabavke udžbenika u protuvrijednosti od 200 eura. O provedbi i načinu isplate roditelji i učenici će biti informirani početkom školske godine u školi.

Završetkom nastavne godine učenici će biti u obvezi razdužiti udžbenike u školi, u protuvrijednosti iznosa kojeg su dobili, dok će se do početka iduće školske godine (‘26./'27.) izvršiti dokup udžbenika, izvijestili su iz Grada Splita.