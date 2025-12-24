Obavijest o radu Čistoće za Božić i blagdan sv. Stjepana

S obzirom na nadolazeće blagdane, iz tvrtke Čistoća Split obavještavaju građane o izmijenjenom rasporedu rada službe odvoza otpada tijekom Božića i blagdana sv. Stjepana.

Na Božić, u četvrtak 25. prosinca 2025. godine, neće biti uobičajenog odvoza otpada kao radnim četvrtkom. Umjesto toga, odvoz će obavljati dežurna vozila, prema režimu rada koji je uobičajen nedjeljom.

U petak, 26. prosinca 2025. godine, na blagdan sv. Stjepana, odvoz otpada odvijat će se prema redovnom rasporedu.

Iz Čistoće također napominju kako će se eventualni zaostaci u odvozu biootpada, papira i plastike iz individualnih domaćinstava, koji su inače predviđeni za četvrtak, nadoknaditi u narednim danima, 26. i 27. prosinca, kada se radi po redovnom rasporedu.

Građane se moli za razumijevanje i prilagodbu tijekom blagdanskog razdoblja.