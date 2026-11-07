O ovome se ne priča: S onu stranu Jadrana postoji Devija - iščezlo naselje starohrvatskih župana Andrije, Ljubiše i Kuzme

Uz mjesta Peschici i Vico del Gargano još jedan lokalitet na „mamuzi Italije“ – kako se poluotok Gargano još popularno naziva – zavrjeđuje našu osobitu pozornost u okviru ovog niza članaka koji tematizira povijesne veze između dviju obala Jadrana. Naime, riječ je o čuvenom i misterioznom mjestu Devija, koje se nekada nalazilo na istoimenom brežuljku (Monte Devio ili Monte d'Elio) smještenom između jezera Lesina i Varano - na području današnje općine San Nicandro Garganico (pokrajina Foggia u talijanskoj provinciji Apuliji). Za našu temu posebno je zanimljivo što je u tom nekadašnjem srednjovjekovnom naselju stoljećima obitavala zajednica „slavenskog“ podrijetla kojom je upravljao župan („juppàno“) – upravo kao i na prekomorskim područjima uz istočnojadransku obalu, kako još sredinom X. stoljeća bilježi Konstantin Porfirogenet:

„Kako kažu, ti narodi nisu imali 'arhonte' (tj. knezove), nego samo 'župane', starješine, kao što je to slučaj i s drugim 'Sklavinijama' (tj. slavenskim područjima)…“



„Sklavinije“ uz istočnu obalu Jadrana i povijesni lokaliteti na zapadnoj obali Jadrana (Apulija, Monte Gargano, Sipont, Bari) zabilježeni i u „Ljetopisu popa Dukljanina“ (ilustracija iz: „Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku N. Klaić“), srednjovjekovnoj kronici koja je nastala vjerojatno krajem XII. stoljeća u gradu Baru. U istom djelu navodi se položaj i uloga župana; Smještaj nekadašnje Devije s crkvom Sv. Marije nad Morem (između garganskih jezera Lesina i Varano)

Prema tome, upravo zabilježena čast „župana“ (i to u nekoliko navrata tijekom XI. stoljeća!) koji je upravljao tom zajednicom – kao i na drugim „slavenskim“ područjima (kako navodi Porfirogenet) – govori u prilog tome da je riječ o stanovništvu istočnojadranskog ili hrvatskog podrijetla, koje je, kao i u spomenutim primjerima mjestima Peschici i Vico del Gargano, tijekom ranoga srednjega vijeka pristiglo na zapadnojadransku obalu Gargana. Međutim, daljnja sudbina Devije je bila prilično nepovoljna. Kao poljoprivredno naselje, smješteno na strateškom položaju nedaleko obale, nakon bizantske potpalo je pod normansku vlast, a tijekom XIII. i XIV. stoljeća bilo je izloženo gusarskim napadima. Tako je naposljetku počelo propadati, dok se stanovništvo iselilo u susjedno zaštićenije, još živuće naselje San Nicandro Garganico.

Donatorski natpis cetinskog župana Gostihe (IX. stoljeće) iz crkve Sv. Spasa u Vrh Rici (Vrlici) – prema čitanju V. Delonge (1995.); Sadreni odljev nadvratnika starohrvatske crkve Sv. Križa u Ninu s natpisom župana Godežava (Godečaja) – dolje desno. Natpis ninskog župana Godečaja (kraj X. st. ili poč. XI. st.) glasi: „GODES/I/AV IUPPANO QUI ISTO DOMO CO/nstruxit/“ (ili CO[NSTRUXIT]) (tj. „župan Godečaj koji je crkvu podignuo“)

Što o Deviji otkrivaju povijesni izvori?

O drevnoj, antičkoj i srednjovjekovnoj povijesti toga mjesta – danas bi se moglo reći „hrvatskih korijena“ – još je krajem 60-ih godina prošloga stoljeća iscrpnu studiju napisao relativno nedavno (početkom 2021. godine) preminuli talijanski povjesničar i arheolog Vittorio Russi. Russi je bio rođen u Trstu 1938., ali je veći dio života proveo u San Severu na području Gargana. Bio je stručnjak za povijesnu topografiju šireg područja tzv. Daunije i vodio brojna arheološka istraživanja. Primjerice, 1963. inicirao je osnivanje arheološkog muzeja u San Severu, dok je 1965. bio među osnivačima Centra za istraživanje arheološke baštine i arheologije – pravog takvog u Capitanati! Autor je niza knjiga i znanstvenih radova objavljivanih u časopisima i zbornicima, uključujući i spomenutu studiju pod naslovom „Devia. Un antico abitato garganico“ (Devija drevno gargansko naselje) u časopisu Capitanata daleke 1969. godine.

Vittorio Russi (Trst, 1938. – San Severo, 2021.) – talijanski povjesničar, arheolog i kulturni djelatnik koji je u časopisu „Capitanata“ 1969. godine objavio studiju o naselju Devija („Devia. Un antico abitato garganico“ - Devija drevno gargansko naselje); Početna stranica navedenog rada

Tako autor Vittorio Russi između ostalog u svom radu piše sljedeće: „Podatci o Deviji bilježe se već od XI. stoljeća: Di Taranto piše da je naselje utvrđeno po naređenju katapana Bazilija Bojoana 1018. godine, istodobno s Civitatom, Dragonarom, Trojom i drugim gradovima duž granica bizantskog područja…“ i nadalje: „...prva pouzdana povijesna zabilješka datira iz 1036. godine, kada benediktinska opatija Tremiti od biskupa Lucere, Giovannija, stječe crkvu 'S. Maria iuxta litus marinus' (tj. Svete Marije uz More) na području Devije.“

Današnji izgled romaničke crkve Svete Marije nad Morem („S. Maria iuxta litus marinus“), koju je 1036. godine stekla benediktinska opatija na talijanskom otočju Tremiti koje je susjedno hrvatskoj Palagruži (foto: Rade Popadić, 2024.)

Ovdje treba napomenuti kako je spomenuti bizantski katapan Bazilije Bojoan bio jedan od najsposobnijih bizantskih vojskovođa toga vremena i katapan (tj. namjesnik) bizantskog dijela Italije (uključujući i područje nekadašnje teme Longobardije) od 1017. do 1027. godine. Također, bio je značajan i za hrvatsku povijest, budući je po nalogu tadašnjeg bizantskog cara Bazilija II. s mornaricom 1024. preplovio Jadran i pristigao u Hrvatsku gdje je zarobio (neimenovanu) kraljicu – suprugu hrvatskog kralja Krešimira III. – i poslao ju u Carigrad. Naime, smatra se kako je tadašnji hrvatski vladar u to vrijeme bio u sukobu s Bizantom zbog posjeda dalmatinskih gradova. Kako ih bizantski car nije htio prepustiti Krešimiru, kralj je niz godina prije (1018.) napao dalmatinski Zadar - čini se uz pomoć ugarskoga kralja Stjepana I. Arpadovića. Tako bi spomenuta „otmica“ možda bila i Bazilijeva osveta zbog preuzetnosti hrvatskoga kralja!

Slavenski župani Andrija, Ljubiša i Kuzma

Osobito su zanimljivi ovi dijelovi Russijevog članka: „U ispravi iz 1043. godine, u kojoj je redovnik Leon postavljen kao nadležan za navedenu crkvu, kao svjedok isprave se pojavljuje izvjesni 'slavenski župan (juppano slavo) po imenu Andrija'. Jedan 'župan“ (juppano) Glubizzo pojavljuje se u ispravama sastavljenima u Deviji 1053. i 1054. godine, dok drugi Slaveni posjeduju kuće i zemljišta; vjerojatno se radi o bivšim plaćenicima bizantske vojske, koji su se s vremenom naselili na Garganu.“

Najzapadniji dijelovi Bizantskog Carstva oko 1025. godine - u vrijeme smrti cara Bazilija II. Bugaroubojice: nasuprot katapanatu Italije na jugu Apeninskog poluotoka smještena je Kraljevina Hrvatska (koja je također tada priznavala vrhovnu vlast Bizanta) uz istočnojadranske „Sklavenije“: Neretvu, Zahumlje, Travunju i Duklju te područje tadašnje Srbije u zaleđu

Dok su titula kao i ime devijskog župana Andrije iz godine 1043. posve jasni, „juppano Glubizzo“ iz sredine XI. stoljeća bi mogao biti „župan Ljubić (ili Ljubiša)“. Naime, ime tog mjesnog dužnosnika (tj. župana) vjerojatno bi bilo latinizirani oblik imena sa slavenskim (tj. hrvatskim) korijenom „Ljub-“, kao što su primjerice Ljubidrag, Ljubiša, Ljubo…itd. Nadalje, dok je župan Andrija neseljem Devija, kao i susjednim mjestom Peschici, upravljao tijekom prijelaza iz bizantske pod normansku vrhovnu vlast, župan Ljubić/Ljubiša je već djelovao u normanskom okruženju, koje je bilo znatno nepovoljnije i uz skučeniju autonomiju, budući su južnotalijanski Normani bili poznati po feudalno-centralizatorskoj naravi svoje uprave. Tako slavenska ili hrvatska autonomija pod vlastitim županima na području Devije i Gargana s vremenom nestaje te se drugi župani uglavnom više ne spominju (osim možda župana Kuzme ('Cosma'), koji je zabilježen u zapisu iz 1058. godine, a koji je zapravo Devijom vjerojatno upravljao kronološki negdje između Andrije (oko 1043.) i Ljubića/Ljubiše, oko 1053./1054.).

Od Bizanta do normanske vlasti

Vittorio Russi dalje objašnjava: „To su godine kada se u Apuliji gasi vlast Bizantinaca; Normani drže gotovo cijelu Capitanatu, a samo nekoliko obalnih naselja na Garganu, kao što je Vieste, još kratko ostaje pod grčkom kontrolom. U takvoj situaciji može iznenaditi spoznaja kako u nekim ispravama toga perioda Normani iskazuju poštovanje, makar i formalno, autoritetu bizantskog cara; vjerojatnije se radi o mjeri opreza uslijed nestabilnosti političke situacije u tom trenutku.“

Srednjovjekovne minijature koje prikazuju bizantsku konjicu u srazu s Arapima i Bugarima (ilustrirani rukopis Skiličine Kronike, XII. stoljeće); Prikaz normanskog ratnika na mozaiku iz XII. stoljeća (Museo Camillo Leone, Vercelli) – Bizantsko Carstvo i Normani su osobito tijekom XI. stoljeća vodili česte borbe za posjed juga Italije

Kako Russi piše: „Prvi normanski 'senior' Devije bio je Robert, zabilježen 1051. godine u jednoj darovnici benediktinskoj opatiji na Tremitima; iz ovog dokumenta iščitava se jasna staleška razdioba među žiteljima, koji se dijele na 'homines majores, medianos et minores' (tj. ljude velikaše, srednje i niže). Ovaj Robert, sin Kostanta, zabilježen je u dokumentu iz ožujka 1054. godine, dok je 'senior' istog imena koji upravlja Devijom 1081. vjerojatno druga osoba.“. S obzirom na spomenuto razdoblje (80-te godine XI. stoljeća) treba istaknuti kako su normanski vladari juga Italije i hrvatski kralj Dmitar Zvonimir u to vrijeme bili saveznici i to posredstvom pape Grgura VII.

„Zaruke hrvatskog kralja Zvonimira“; Celestin Medović, 1907.; Najstariji prikaz krunidbe Dmitra Zvonimira (poslije listopada 1610. - prije prosinca 1614.); autor zidne slike Marzio Ganassini (Tajni vatikanski arhiv)

Naime, zahvaljujući vezama pape s katoličkim klerom dalmatinskih gradova, Zvonimir je svojem kraljevstvu Hrvatske i Dalmacije početkom posljednjeg desetljeća XI. stoljeća ipak uspio osigurati teritorijalnu cjelovitost, ponovno uključivši primorske gradove u okvir hrvatske države. Međutim, priznavajući papu Grgura svojim feudalnim seniorom Zvonimir je preuzeo i određene obveze te se tako priključio protubizantskom savezu pape i južnotalijanskog vojskovođe Roberta Guiscarda sudjelujući u budućem ratu s Bizantom na normanskoj strani. Hrvatski povjesničar Grga Novak ističe kako se Normanima, prilikom njihovog pohoda na bizantski dio istočnojadranske obale (područje današnje Albanije) sredinom 1081. priključila ne samo hrvatsko-dalmatinska flota, nego i brodovlje grada Dubrovnika, budući su Dubrovčani od 1081. do 1085. priznavali vrhovnu vlast normanskog vladara Sicilije.

Prikaz normanske flote prilikom invazije na Englesku 1066.; tapiserija iz Bayeuxa (XI. st.); „Kralj Zvonimir nadgleda brodovlje“; Vjekoslav Parać (1904.-1986.)

Dok je na prijestolju Hrvatsko-dalmatinskog kraljevstva u međuvremenu došlo do izmjene dinastije: krajem XI./početkom XII. stoljeća mjesto Trpimirovića zauzeli su Arpadovići (kao tazbina kralja Zvonimira) bilježe se ove vijesti o Deviji: „Godine 1104. Rao (ili Raone) iz Devije, šogor Henrika grofa di Monte S. Angelo, vraća opatiji na Tremitima crkvu sv. Marije na Moru, koju je nezakonito prisvojio. Kao što ćemo vidjeti, ove uzurpacije se događaju prilično često i često se rješavaju tek nakon dugih sporova.“ Russi dalje navodi sljedeće normanske gospodare Devije i susjednog područja: „Na popisu baruna, koji je sastavio kancelar Matteo D'Ajello, proizlazi kako je između 1154. i 1161. godine jedan Raul gospodar Devije, dok u sljedećem popisu feudalaca (1167.-1169.) stoji kako: '...magister Herricus drži San Nicandro i Deviju...'“

Sicilsko normansko kraljevstvo na jugu Apeninskog poluotoka u vrijeme smrti kralja Rogera II. (26. veljače, 1154.); Mozaik s prikazom jednog od njegovih nasljednika – kralja Vilima II. Dobrog (1166. - 1189.) kruni Krist na prijestolju (katedrala u Palermu, Sicilija)

Prema tome, dok su normanski gospodari na navedenom području posve istisnuli Bizantsko Carstvo (Bari je bio konačno osvojen 1071. godine) utemljivši svoje Sicilsko Kraljevstvo, slavensko-hrvatska naseobina Devija na zapadnoj obali Jadrana je i dalje nastavila živjeti i razvijati se, iako u nepovoljnijim okolnostima. Tako Russi piše kako Henrikov feud (mjesta San Nicandro i Devija zajedno): „kralju daje dva viteza (što) odgovara godišnjem prihodu od četrdeset unci zlata; to pokazuje da ekonomski uvjeti u dva naselja nisu mnogo bolji, unatoč razdoblju mira tijekom vladavine Vilima II. Dobrog.“ S obzirom na trgovinske veze toga doba Russi ističe sljedeće: „Sannicandro i Devija mogu koristiti gotovo isključivo skromnu luku u Maletti, koja međutim posjeduje prednost što je najbliža pristaništu otočja Tremiti; stoga se između opatije i njezinih posjeda na kopnu odvija sitna trgovina čamcima, dok nedostaju gospodarski kontakti sa suprotnim jadranskim obalama i s područjima pod kontrolom Mletačke Republike.“

Područje poluotoka Gargana ili „mamuze Italije“ (crveno označeno) na čuvenoj karti „Tabula Rutgeriana“ (oko 1154.) el-Idrisija, arapskog geografa i kartografa koji je od 1145. živio i djelovao na dvoru normanskoga kralja Rutgera (Rogera II.) u Palermu; Uz istočnojadransku obalu (desno) na karti se pritom navodi „Bilad Garuasia“ (tj. zemlja Hrvatska), „Striah“ (Istra) i „Dalmasiah“ (Dalmacija) te otoci i gradovi: Nin, Zadar, Biograd na Moru, Šibenik, Trogir, Split…

Vidimo da talijanski povjesničar naposljetku zaključuje kako je prekid trgovačkih komunikacija između dviju obala Jadrana u periodu normanske vladavine ipak ugrozio razvoj Devije. Naime, dok su u ranijem periodu bizantske vlasti poluotok Gargano i istočnojadranska obala (osobito njezin južni dio) često priznavale istog vrhovnog vladara – Carigrad, što je olakšavalo međusobne društvene i gospodarske veze, sada su uslijed oblikovanja jednog sasvim novog političkog entiteta na jugu Italije (normansko Sicilsko Kraljevstvo), a koje je bilo u sukobu s Bizantom, nastale nepovoljnije okolnosti. Tako se još jednom potvrdila teza kako bi more suprotne obale Jadrana trebalo češće spajati, a ne razdvajati!

Gusarski napadi i nestanak naselja

Nadalje čitamo kako je Devija u kasnijem periodu ponekad čak bila i meta pomorskih gusarskih napada. Tako Russi piše: „U XIII. stoljeću vijesti o Deviji su prilično oskudne: Di Taranto navodi da su Mlečani, potaknuti incijativom pape Grgura IX. protiv cara Fridrika II., pljačkali više obalnih naselja u Apuliji, među kojima i naselje Malettu. Tradicija kaže kako je ovo naselje bilo uništeno, istodobno s Devijom, tijekom napada Saracena 1245. godine, ali ta vijest nije potvrđena i vjerojatno su ta naselja samo opljačkana. Maletta, koja je bila u većoj mjeri izložena pljačkanju, ubrzo je napuštena, dok Devija polako propada te su se možda tek u idućem stoljeću njezini posljednji stanovnici preselili u sigurniji Sannicandro.“ tj. San Nicandro Garganico.

Konstanca Sicilska (1154. – 1198.) kći i nasljednica sicilskog kralja Rogera II., koja se udala za cara Svetog Rimskog Carstva iz dinastije Hohenstaufen Henrika VI., s kojim je imala sina i cara Fridrika II. (desno). U njegovo vrijeme dolazilo je do gusarskih napada Mlečana i Saracena na obale Gargana, pri čemu je stradala i Devija, koja počinje propadati i polako nestajati (porušeni ostatci Devije 2024. godine, desno – foto: Rade Popadić)

Što se tiče vijesti o Deviji iz druge polovice XIII. stoljeća koje donosi Vittorio Russi u studiji čitamo: „Među feudalnim gospodarima teritorija koje je 1272. godine kralj Karlo I. Anžuvinski dodijelio svom prvorođenom sinu, budućem Karlu II. poznatom kao Šepavi, zabilježen je 'Rudulfus de Colant pro Sancto Nicandro', koji zasigurno posjeduje i Deviju, budući da u ispravi nekoliko godina kasnije nalazimo: 'mandatum pro nob. viro Bertoldo de Culant mil. contra vassallos suos casalis Devie'.“ Russi o daljnjoj sudbini Devije potom piše: „Devija je sada svedena na malo naselje, još nekoliko godina i posljednji stanovnici napuštaju brdo koje je postalo negostoljubivo. Napuštena polja prekrivena su trnjem, a šikara se širi ulicama i ruševnim kućama, sve dok od nekada cvatućeg naselja ne ostanu samo ruševine među stijenama i bodljikavim grmljem.“

Crkve, freske i uspomena na iščezlu Deviju

Kako Russi dalje piše: „Samo poneka od crkvi rasutih po njenom području preživljava još neko vrijeme; među njima je i šuplja crkva Sv. Anđela (tj. Mihovila Arhanđela), smještena u istoimenoj špilji, gdje se do prije nekoliko desetljeća čuvao kip sv. Mihovila Arhanđela. Tijekom arheoloških iskopavanja provedenih u špilji pronađeni su srednjovjekovni grobovi obzidani suhozidom, uz kvadratne blokove pješčenjaka s ukrasnim motivima urezanim u obliku stilizirane palme.“ Uz ovu sakralnu građevinu, autor u svom radu detaljano opisuje još jednu – već spomenutu crkvu Sv. Marije nad Morem, ovim riječima: „Trenutno ostaje samo crkva sv. Marije Monte d'Elio, o kojoj su do 1744. skrbili eremiti (tj. pustinjaci), a zatim je napuštena; ova sakralna građevina izvorno je bila izgrađena u romaničkom stilu, s bazilikalnim tlocrtom koji obuhvaća tri lađe – razdvojene stupovima s kubičnim kapitelima – te tri apside, čije je vanjsko pročelje ukrašeno lezenama povezanima slijepim arkadama. Na vrhu pročelja nalazi se zvonik na preslicu, a na bočnim stranama smješteni su mali, jednodijelni prozori...“

Fotografije crkve Sv. Marije u danas iščezlom naselju Deviji 60-ih godina prošloga stoljeća (V. Russi; Devia. Un antico abitato garganico, 1969.)

Nakon detaljnog opisa spomenute crkve i prekrasnih zidnih freski bizantskog stila koje se u njoj nalaze, autor navodi kako je sada (tj. 1969. godine, u vrijeme pisanja studije): „planirana obnova ovog slikarskog ciklusa, koji je čini se jedini, toga umjetničkog stila, koji još postoji u Capitanati…“, dok cjelokupni tekst završava u optimističnom tonu: „Prije nekoliko desetljeća građani Sannicandra su svake godine, početkom ljeta, odlazili slaviti sv. Mariju na brdu Elio te se činilo kako se drevno naselje na jedan dan budi. To je stara pučka tradicija koja bi se mogla obnoviti, u vječno sjećanje na mjesto gdje se nalazilo jedno od najstarijih naselja Gargana.“

Danas obnovljena crkva u nekadašnjoj Deviji (foto: Rade Popadić, 2024.); Tamošnje zidne freske bizantskog stila koje po svojim značajkama odgovaraju primjerice freskama u crkvi sv. Luke u Kotoru, koja je izgrađena 1195. godine (desno)

Danas, gotovo šest desetljeća nakon nastanka ovog teksta, moglo bi se zaključiti kako su spomenute freske obnovljene, ali pučka tradicija ipak nije iznova zaživjela, pa se tako garganski pisac i turistički vodič Domenico Sergio Antonacci prije više od jednog desetljeća (2012.) osjetio pozvanim napisati jedan kratki informativni članak pod naslovom „L’ANTICA CITTÀ “SLAVA” DI DEVIA SUL GARGANO“ https://www.amaraterramia.it/2012/05/lantica-citta-slava-di-devia-su.html (Drevni „slavenski“ grad Devija na Garganu), koji je izvorno bio objavljen na jednom lokalnom garganskom web-portalu, a odnedavno je dostupan i u hrvatskom prijevodu https://vokicdigitalstudio.com/drevni-slavenski-grad-devia-na-garganu/. Doista, bilo bi šteta da sa zanimljivom prošlošću Devije i kulturnom baštinom koju to danas iščezlo naselje nudi ne bi bile upoznate obje strane Jadrana, čemu je i ovaj članak - nadam se - jedan skromni doprinos!

Fotogalerija posjete lokalitetu Devia na Garganu. Foto: Rade Popadić