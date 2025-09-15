O ovom dalmatinskom otoku svi pričaju, evo i zašto

Kakva je to večer bila za malu mene, osjećala sam se tako moćno nošena valom emocija i nahranjena poviješću koja je na tom mjestu uistinu utkana u svakom kamenu i svakoj kali. Zvukove mačeva kako zveckaju i uigranih nogu dok izvode koreografiju pod zvjezdanim nebom još čujem kada zatvorim oči i dozvolim sjećanju da me svlada.

Moreška, zidine grada Korčule i noćno otočko nebo nosim kao živu uspomenu i dan danas, godinama nakon, nešto poput Proustovog kolačića sjećanja.

Sjećam se i zibanja u utrobi broda dok smo usidreni u raznim korčulanskim valama istraživali otok uzduž i poprijeko.

Sanjarila sam nad idejom da se nalazim na istom otoku gdje je rodna kuća svjetskom istraživača i moreplovca Marka Pola, zamišljajući kako je i on, zibajući se u pasari, planirao sve svoje pustolovine, vjerojatno ni ne sluteći da će danas ljudi obilaziti njegov dom.

Kako sam rasla tako je i ideja o Korčuli rasla od plaže savršenih oblutaka, tirkiznog mora u uvali Gradina, pješčane plaže kraj Lumbarde- Pržina gdje sam dane znala provoditi kopajući malim nožnim prstima po pijesku i potrazi za brbavicama.

Te se večere pamte za života.

Ideja o otoku je rasla od igre u moru do zvukova Oliverovih pjesama, pa su se tako i prve ljubavi oplakale pod borima Luke jer Vela je Luka, a još je i veći Oliver kada je trebalo opjevati život u svim fazama.

Sada je Korčula, velikoj meni i dalje nešto posebno. Kava uz more u Prigradici, procesija Vele Gospe u Babini i grk u potocima. Ima nešto osobito u istraživanju ovog otoka u svim godišnjim dobima, a mirisi, zvukovi, prizori i okusi ovog mjesta ostavit će neizbrisiv trag u vašem sjećanju kao što su i u mome. Serijal 'Posjeti me', koji možete pratiti na društvenim mrežama i stranicama Hrvatske turističke zajednice, savršeno prenosi taj doživljaj kroz četiri epizode koje vas vode na putovanje kroz srca i duše nekih od najljepših, često zaboravljenih dijelova Hrvatske.

Sadržaj je nastao u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom kao dio projekta (P)osjeti me!