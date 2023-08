O ČEMU SU PRIČALI MILANOVIĆ I PLENKOVIĆ U SINJU? "O favoritima u neretvanskim lađama. Uz dužno poštovanje, nismo"

Predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na razgovor s premijerom Andrejem Plenkovićem koji je održan prošle nedjelje u Sinju kada su bili obojica na Alci. Predsjednik je otkrio kako su se tom prilikom dogovorili o imenovanju šefa VSOA-e. Dodao je kako se ovo pitanje nije moglo riješiti na razini suradnika.

- To ne ovisi o meni, ja sam na taj razgovor pozivao mjesecima kao što znate. Ne zbog želje za druženje, nego da se riješe neki otvoreni problemi koji stoje pred nama. Da se ide u susret realnim izazovima koji redovito dolaze pred nas. U ovom slučaju to nisu bili veliki izazovi i ne dao Bog da budu veliki, kazao je.

- Razgovarali smo o tome(imenovanje šefa VSOA-e), to pokazuje da je taj razgovor, koji su gospoda odbijali na jedan dosta izbezumljen način. Na kraju je to bila nužda, ne ide bez toga, rekao je.

A to se dogodilo u Sinju, upitala je novinarka HTV-a .

- Razgovarali smo o onome što je na kraju riješeno. Kao što ste vidjeli nije išlo bez usuglašavanja i razgovora. Nažalost, nemoguće. Ja bih volio da se to rješava na razini suradnika, ali nije išlo. To po duhu, slovu i strukturu našeg Ustava i poretka zahtjeva razgovor premijera i predsjednika, ako ne ide drukčije, rekao je predsjednik Zoran Milanović .

'Prijedlog mi je bačen preko "tarabe"'

Predsjednik je optužio ministra Marija Banožića za "sustavno odbijanje". Rekao je kako "nema šanse" da se odaberu ljudi oko kojih se nije usuglašavalo.

- Oni su to sustavno odbijali, mjesecima. Onda mi je kao preko tarabe mi je bačen nekakav prijedlog čovjeka o kojem nismo razgovarali ili se usuglasili. On je vojnik inače, nema šanse da takve ljude, tko god oni bili, da su Bogu brat, da su najbolji; ne može na takav način. Na kraju je to otpalo, ustvrdio je Milanović.

- Onda kada smo se počeli usuglašavati, onda smo se Boga mi dogovorili, kao i oko onih prijedloga koji su, nažalost, stajali mjesecima na stolu ministra Banožića, otkrio je.

Milanović je ustvrdio da ministar ima dvostruke standarde kada je u pitanju produženje radnog odnosa unutar MORH-a.

- Neke je puštao, neke nije, to je trebalo riješiti. Transparentno, zašto nekoga trpaš u mirovinu, u istim okolnostima i pravnom supstratu, a nekome produžiš za godinu dana, zapitao se. Ja mogu nekome napakostiti i nagaziti na nogu, ali to (ne)volim raditi onima koji su u sličnoj poziciji, koji nisu statusno slabiji od mene. To ću raditi ako je potrebno da zaštitim ne sebe, nego sustav.

- Zna se tko će tu nadrapati, ali da ću se iskaljivati na profesionalnim vojnicima, to u ove tri i pol, četiri godine nisam radio, zaključio je predsjednik.