O borbi s neplodnošću, smrti djeteta, osobnom identitetu i partnerskom odnosu na 3. Split za djecu konferenciji za roditelje. U subotu, 14.11.2026., od 17 do 20 sati u Hotelu Ambasador Split održat će se treće izdanje Split za djecu konferencije za roditelje, ovog puta pod sloganom "Pričaj mi o ljubavi".

"Čekaju nas duboki razgovori u intimnoj atmosferi. Priče iz života umjesto predavanja. Šaka suza, vrića smija", najavljuje organizatorica Romana Ban, osnivačica platforme Split za djecu. Program pokriva teme poput borbe s neplodnošću, smrti djeteta, transformacije osobnog identiteta u roditeljstvu i partnerskog odnosa nakon dolaska djece, a među govornicima su uspješni poslovni ljudi iz cijele Hrvatske.

Barbara Slade Jagodić je jedna od prepoznatljivijih osoba hrvatske digitalne scene, iza čije se poslovne karijere krije i puno osobnija priča. Mama je postala tek s 40 godina, iako je plan bio posve drugačiji. Jelena Stupalo je posljednjih 15 godina direktorica TZ grada Solina, u privatno vrijeme se bavi pisanjem, a njezin životni put obilježila je smrt kćerke Laure, koja je umrla u dobi od 6 mjeseci.

Karla Babić je psihologinja zaposlena u KBC Split pri Klinici za ženske bolesti i porode. U svom radu sudjeluje u provođenju psihološke procjene i pružanju podrške ženama tijekom trudnoće, poroda i postpartalnog razdoblja, s naglaskom na očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja te jačanje roditeljskih kapaciteta i rane povezanosti majke i djeteta.

Eva Feldman Krajačić diplomirana je psihologinja s edukacijom iz art ekspresivne terapije, majka 21-mjesečne djevojčice i netko tko želi pomoći drugima da prihvate svoju ljudskost i kompleksne istine koje se u toj ljudskosti skrivaju, pogotovo kroz prizmu majčinstva i odnosa majke i djeteta.

Petra Ninčević je poduzetnica, komunikacijska stručnjakinja i mama dvoje djece, iza koje je gotovo 20 godina iskustva u marketingu i medijima, a danas vodi vlastitu boutique marketinšku agenciju. Pokrenula je MomTalk panel druženja uživo, a kao suorganizatorica i moderatorica sudjeluje u projektu Roditelji bez filtera.

Sonja Buzov je supruga, mama, kreatorica SiTNica i žena kojoj je misija da što više žena ima lijepa, pozitivna i osnažujuća is kustva poroda, postpartuma i dojenja. Kako kaže, voli prikazivati majčinstvo bez filtera, ali i humorom drugim mamama uljepšati dan - čak i onda kad ni one same ne znaju jesu li "pošle ili došle".

Adriana i Mislav Combaj grade obiteljski život u kojem pokušavaju pronaći ravnotežu između roditeljstva, partnerskog odnosa i svih onih malih, ali važnih trenutaka koji se lako izgube u svakodnevnoj jurnjavi. Uz puno osobnih iskustava i različitih perspektiva, pričat će o partnerskom odnosu nakon dolaska djece, kompromisima, podjeli odgovornosti, očekivanjima i svim onim situacijama u kojima shvatite da roditeljstvo nije jedino što treba njegovati - jer tu je i odnos zbog kojeg je obitelj uopće nastala.

"Ovo izdanje Split za djecu konferencije će biti uistinu posebno, zbog čega je i broj ulaznica vrlo ograničen, a svoju možete nabaviti na platformi CoreEvent. Dođite na 3. Split za djecu konferenciju za roditelje", poziva organizatorica. Uz Hotel Ambasador Split, sponzor konferencije je Coffer - poklon s potencijalom za budućnost, osmišljen kako bi se poklanjanje kriptovaluta učinilo jednostavnim i pristupačnim, čak i onima koji se s njima prvi put susreću. Namijenjen posebnim prigodama u prvoj godini djetetova života, Coffer dolazi u prigodnoj poklon-kutiji s igračkicom za najmlađe i karticom putem koje roditelji mogu preuzeti kriptovalute i čuvati ih za djetetovu budućnost.