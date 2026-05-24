NUTRITIVNA BOMBA Zašto za kivi kažu da je najzdravije voće na svijetu?

Sitno, ali iznimno moćno voće, kivi je prava nutritivna bomba koja donosi brojne dobrobiti za zdravlje, osobito za srce i probavu. Ovo voće, podrijetlom iz Kine, danas se najviše uzgaja na Novom Zelandu, a zbog svog slatkog okusa i zdravstvenih koristi steklo je status jednog od najzdravijih na svijetu.

Bogatstvo vitamina i vlakana

U samo 100 grama kivija nalazi se više od 80 posto preporučene dnevne doze vitamina C, ključnog za snažan imunitet i zaštitu stanica od oksidativnog stresa. Uz to, kivi je niskokaloričan, sadrži vrlo malo proteina i masti, ali je zato bogat vlaknima, što ga čini idealnim izborom za međuobrok, piše Index.

Sadrži i brojne biljne spojeve s antioksidativnim i protuupalnim svojstvima, poput karotenoida, vitamina E te kofeinske i klorogenske kiseline. Neka istraživanja pokazuju da je ukupni antioksidativni kapacitet kivija veći nego kod jabuka, grejpa i krušaka.

Saveznik zdravlja srca i probave

Zahvaljujući kombinaciji vitamina C, vitamina E i karotenoida, kivi može imati zaštitni učinak na zdravlje srca, kako sugerira pregled čak 69 različitih istraživanja. Njegovi protuupalni spojevi ujedno blagotvorno djeluju na zdravlje crijeva i cijelog organizma, dok vlakna pomažu u rastu korisnih crijevnih bakterija.

Jedno istraživanje iz 2022. godine pokazalo je da svakodnevna konzumacija dva kivija tijekom sedam tjedana može značajno sniziti sistolički krvni tlak kod zdravih ispitanika. Vlakna također pomažu u regulaciji razine šećera u krvi.

Prirodna pomoć kod zatvora

Kivi je poznat i kao učinkovit "čistač" crijeva. Istraživanje provedeno na osobama s kroničnim zatvorom otkrilo je da konzumacija dva kivija dnevno tijekom četiri tjedna može poboljšati učestalost i konzistenciju stolice te smanjiti naprezanje pri pražnjenju crijeva, piše Index.

Uvrštavanjem ovog malog, ali nutritivno bogatog voća u uravnoteženu prehranu, možete na jednostavan način poboljšati opće zdravlje i ojačati imunitet. Samo dva kivija dnevno mogu napraviti značajnu razliku.