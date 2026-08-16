Nutricionisti izdvojili večernji napitak koji bi mogao pomoći zdravlju mozga

Pićakoja konzumiramo navečer mogu utjecati na kvalitetu sna, a upravo je kvalitetan san važan za koncentraciju, pamćenje i mentalnu energiju. Među napitcima koji bi mogli imati pozitivan učinak nutricionisti posebno izdvajaju sok od višnje, piše EatingWell.

Istraživanja sugeriraju da bi redovita konzumacija soka od višnje mogla pridonijeti kvalitetnijem i duljem snu.

"Sok od višnje bogat je različitim spojevima kao što su antocijani, koji višnjama daju intenzivnu tamnocrvenu boju, te melatonin, triptofan i serotonin", objasnila je nutricionistica Katie Gross.

Moguće koristi za pamćenje i pažnju

Potencijalne koristi soka od višnje ne odnose se samo na spavanje. Manje studije povezale su proizvode od višnje s boljom pažnjom i manjim osjećajem mentalnog umora.

Nutricionistica Brinya Kydd upozorava da su za čvršće zaključke potrebna veća istraživanja, ali dosadašnje rezultate smatra ohrabrujućima.

"U jednoj čaši zapravo dobivate prirodni paket protuupalnih tvari, antioksidansa i podrške za san", rekla je.

Određene koristi zabilježene su i kod starijih osoba. Prema Kydd, konzumacija soka od višnje u istraživanjima je bila povezana s poboljšanjem epizodnog pamćenja i pažnje te bržom obradom informacija, donošenjem odluka i izvođenjem pokreta.

Ipak, riječ je o ograničenom broju istraživanja pa su potrebne dodatne studije kako bi se potvrdili takvi učinci.

Jedna čaša soka prije odlaska u krevet neće sama po sebi napraviti veliku razliku. Dosadašnja istraživanja uglavnom su promatrala učinke redovite konzumacije tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci.

Za dugoročno očuvanje zdravlja mozga i dalje su najvažniji kvalitetan san, uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost te održavanje mentalne i društvene aktivnosti.