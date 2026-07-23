Nutricionist otkrio koje "proteinske" namirnice iz trgovina izbjegava u širokom luku

Nutricionist upozorava da neke popularne namirnice s polica supermarketa sadrže aditive koji mogu izazvati glavobolje i nadutost. Iako je prehrana bogata proteinima trenutačno vrlo popularna i smatra se korisnom, osobito za one koji redovito vježbaju, stručnjak ističe da nisu svi proteinski proizvodi jednako dobri. Proteini su ključni nutrijenti s brojnim prednostima, no problem nastaje kod prerađene hrane s dodanim sastojcima.

Neki ljudi mogu se osjećati loše

Ljudi koji redovito vježbaju često unose više proteina jer oni sadrže esencijalne aminokiseline. Te kiseline pomažu u oporavku mikroskopskih oštećenja mišićnih vlakana nastalih tijekom treninga. Kroz taj proces oporavka mišići rastu i jačaju, piše Index.

Ipak, Oliver Goble, zamjenik voditelja nutricionizma u tvrtki za testiranje intolerancije na hranu Supply Life, napominje da određeni "prečaci", odnosno hrana s dodanim sastojcima za povećanje udjela proteina, kod nekih ljudi mogu izazvati negativne reakcije. On smatra da postoje znatno bolji načini za povećanje unosa proteina.

Puni sastojaka koje ne prepoznajete

Goble je pojasnio svoj stav: "Nisam pobornik proteinskih tortilja i peciva. Ako kupujete tortilje, kupujete ih zbog ugljikohidrata, a ne proteina. Popis sastojaka na takvim proizvodima često je pun naziva koje uopće ne prepoznajete."

"Uvijek savjetujem isto: ako jedete tortilje s piletinom i želite više proteina, jednostavno dodajte više piletine umjesto da kupujete posebne proteinske tortilje. To je logičnije. Naš je savjet da se usredotočite na cjelovite namirnice i da uvijek provjeravate deklaraciju na poleđini pakiranja."

Među sastojcima koji se često nalaze u pekarskim proizvodima s dodanim proteinima su pšenični gluten, izolat proteina soje, protein graška i protein sirutke. Upravo je protein graška čest uzrok intolerancije, čega mnogi nisu svjesni, iako se često koristi u visokoproteinskim proizvodima.

Konzumacija proteina graška može izazvati nadutost, koja je najčešće blaga i privremena. Taj se problem uglavnom javlja kod osoba koje tek počinju koristiti biljne proteine u prahu ili imaju osjetljivu probavu. Do nadutosti dolazi zbog fermentacije biljnih vlakana u crijevima ili zato što prah sadrži šećerne alkohole, poput sorbitola, ili umjetna sladila.

Oliver Goble dodaje: "U proteinskim pecivima i tortiljama vrlo se često koristi protein graška. To je veganska alternativa, pa pretpostavljam da proizvođači tako ciljaju na šire tržište."

Možda ste intolerantni na nešto od toga

"Uvijek se trudim birati namirnice s jednim ili što manje sastojaka. Bolje je jesti izvornu hranu i unositi proteine iz cjelovitih izvora. Čak i proteinski jogurti sadrže niz aditiva i konzervansa, dok obični grčki jogurt nudi istu korist, a ima samo jedan sastojak."

"Budući da intolerancija nije alergija, nema razloga za veliku zabrinutost ako se takva hrana povremeno nađe na jelovniku. Ipak, njezino izbacivanje može znatno poboljšati vaše opće stanje", rekao je Oliver. "Najčešći simptomi koje primjećujem kod ljudi su nadutost, umor, glavobolje, refluks i bolovi u zglobovima."

"To može utjecati na kvalitetu svakodnevnog života. U pozadini je proces u kojem tijelo određenu hranu pogrešno doživljava kao prijetnju i stvara antitijela kako bi je neutraliziralo."