NUII ovog ljeta donosi novu avanturu – upoznaj Mango & Kokos

Ljubitelji premium sladoleda ovog ljeta imaju novi razlog za uživanje. Stanić d.o.o., distributer NUII sladoleda za hrvatsko tržište, predstavlja novi okus sezone – NUII Mango & Kokos, egzotičnu kombinaciju koja poziva na istraživanje novih okusa i pretvara svaki predah u malu avanturu.

Vjeran svojoj filozofiji inspiriranoj najljepšim i najegzotičnijim dijelovima svijeta, NUII i ovoga puta donosi jedinstveno iskustvo u obliku sladoleda na štapiću. Novi Mango & Kokos spaja pažljivo odabrane sastojke, bogate teksture i neodoljive okuse u desert koji osvaja već pri prvom zalogaju.

Inspiracija za novi okus dolazi iz Indije – zemlje bogate prirodnim, kulinarskim i botaničkim blagom te doma legendarnog Alphonso manga, kojeg s razlogom nazivaju “kraljem manga”. Njegova baršunasta slatkoća spojena je s osvježavajućom marakujom u voćnom sorbetu, koji se savršeno nadopunjuje s kremastim sladoledom od kokosa. Cijelu priču zaokružuje fini omotač od bijele čokolade obogaćen hrskavim komadićima kokosa, stvarajući sklad egzotičnih okusa i tekstura koji istovremeno osvježava i oduševljava.

Svaki NUII sladoled osmišljen je kao poziv na istraživanje – nježne, kremaste teksture i pažljivo odabrani sastojci stvaraju doživljaj koji nadilazi uobičajeni sladoled. Novi Mango & Kokos donosi savršen spoj voćne svježine, tropske kremoznosti i hrskavog završetka, zbog čega će lako postati jedan od omiljenih okusa ove sezone.

Ako ovog ljeta tražite nešto drugačije, prepustite se egzotičnim okusima i otkrijte novu NUII avanturu. NUII Mango & Kokos nije samo sladoled – to je mali tropski bijeg na štapiću koji će vas, barem na nekoliko trenutaka, odvesti daleko od svakodnevice.

Novi NUII Mango & Kokos dostupan je na prodajnim mjestima diljem Hrvatske.