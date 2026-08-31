Novorođena djevojčica pronađena mrtva u kući. Policija u Engleskoj uhitila sedam osoba

Sedam osoba uhićeno je zbog sumnje na ubojstvo nakon što je novorođenče pronađeno mrtvo u Sheffieldu, priopćila je policija Južnog Yorkshirea.

Policajci su u nedjelju, neposredno prije 6 sati ujutro, pozvani na adresu u području Wincobank zbog dojave i zabrinutosti za sigurnost novorođenčeta.

Policija je pretražila imanje u Holywell Heightsu, gdje je pronađena beba. Unatoč pokušajima policajaca i bolničara da joj pomognu, djevojčica je proglašena mrtvom na mjestu događaja.

U sklopu istrage policija je uhitila sedam osoba zbog sumnje na ubojstvo. Svi se trenutačno nalaze u policijskom pritvoru, a istražitelji još utvrđuju dob nekih od uhićenih.

Glavna inspektorica Emma Knight poručila je kako je policija svjesna da će ovaj slučaj izazvati veliku zabrinutost među stanovnicima, piše Sky News, prenosi Dnevnik.hr.

"Želim uvjeriti naše lokalne zajednice da imamo predan tim detektiva i policajaca koji naporno rade kako bi osigurali pravdu za djevojčicu koja je u središtu ove istrage", kazala je Knight.

Naglasila je da je istraga tek u početnoj fazi te pozvala javnost da ne nagađa o okolnostima događaja dok policija utvrđuje što se dogodilo.

Policija Južnog Yorkshirea pozvala je sve koji imaju informacije koje bi mogle pomoći istrazi da se jave policiji ili anonimno putem.