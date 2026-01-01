Novogodišnja čestitka gradonačelnika Šute: 'Neka nam donese zdravlje, mir i zajedništvo te sigurnu i stabilnu budućnost za naš grad'

Gradonačelnik Splita Šuta čestitao je Novu godinu svim Splićankama i Splićanima, ali i ljudima dobre volje diljem zemlje.

Na svom Facebook profilu podijelio je toplu poruku u kojoj je zaželio zdravlje, mir i zajedništvo te sigurnu i stabilnu budućnost za naš grad, uz fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Matildom.

- Svim Splićankama i Splićanima te svim ljudima dobre volje želim sretnu i uspješnu Novu godinu. Neka nam donese zdravlje, mir i zajedništvo te sigurnu i stabilnu budućnost za naš grad - napisao je Šuta na Facebooku.