Novo vodstvo Foruma žena SDP-a Split: Maja Krčum izabrana za predsjednicu

Na izbornoj skupštini Foruma žena SDP-a Split izabrano je novo vodstvo, objavio je SDP Split. Za novu predsjednicu Foruma žena izabrana je Maja Krčum, dok će dužnosti potpredsjednica obnašati Jelena Pavliša i Sara Paligorić.

Izabrano i novo predsjedništvo

Kako je objavio SDP Split, za članice predsjedništva izabrane su Edisa Ercegović, Gianna Krstičević, Maja Negovanović i Maša Udovičić. Iz splitskog SDP-a novom su vodstvu uputili čestitke te im poželjeli puno uspjeha, energije i ustrajnosti u budućem radu.

"Za ravnopravnost i društvo jednakih mogućnosti"

U objavi SDP-a Split istaknuto je i kako Forum žena nastavlja svoj rad usmjeren prema pitanjima ravnopravnosti i solidarnosti. "Forum žena SDP-a Split nastavlja se zalagati za ravnopravnost, solidarnost i društvo jednakih mogućnosti za sve", poručili su iz splitskog SDP-a.