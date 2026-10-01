Novo svjedočanstvo o Šutinom suradniku Antoniju Nikoliću: "Pozvao nas je na sastanak i mimo natječaja nudio svoje usluge"

Afera oko mladog Antonija Nikolića, bliskog suradnika splitskog gradonačelnika, dobila je novi nastavak. Nakon što je Telegram prošloga tjedna objavio istraživanje o poslovima koje u Splitu dobivaju tvrtke povezane s Nikolićem, sada je objavljeno i svjedočanstvo osobe koja je o njegovu navodnom lobiranju odlučila govoriti pod punim imenom i prezimenom.

Riječ je o Slavenu Tahirbegoviću, zamjeniku ravnateljice Hrvatskog doma Split, koji je za Telegram opisao susret s Nikolićem i ustvrdio da im je nudio usluge privatne tvrtke.

Telegram navodi da im je tijekom višetjedne istrage nekoliko međusobno nepovezanih izvora tvrdilo da Nikolić, nastupajući iz pozicije bliskog suradnika splitskog gradonačelnika, obilazi gradske ustanove i traži poslove za privatne tvrtke s kojima je povezan. Ti sugovornici ranije su govorili uz zaštitu identiteta.

Sada je, međutim, Tahirbegović o jednom takvom slučaju odlučio govoriti javno.

„Pozvao nas je na sastanak i mimo natječaja nudio svoje usluge“

Prema njegovu svjedočanstvu za Telegram, Nikolić je Hrvatskom domu ponudio svoje usluge mimo natječaja te pritom kazao da nastupa u ime tvrtke RDI Production.

„Pozvao nas je na sastanak i mimo natječaja nudio svoje usluge. Obavijestio nas je da govori u ime tvrtke RDI Production, koja radi produkciju za Sportske igre mladih, te kazao da nam je spreman odraditi Splitski festival odmah nakon završetka Igara“, ispričao je Tahirbegović Telegramu.

Kako navodi Telegram, zamjenik ravnateljice Hrvatskog doma prijedlog je odbio.

Njegovo je svjedočanstvo značajno jer se pojavljuje nakon ranijih navoda izvora koji nisu željeli javno istupati, a koji su Telegramu opisivali sličan obrazac Nikolićeva djelovanja.

Telegram prošlog tjedna otvorio priču

Telegram je prošloga tjedna objavio opsežnu priču o poslovima koje posljednjih mjeseci dobivaju tvrtke povezane s Nikolićem.

Prema njihovim navodima, više upućenih i međusobno nepovezanih izvora opisalo je kako Nikolić, koristeći svoju poziciju i bliskost s gradonačelnikom, navodno kontaktira gradske ustanove i nudi usluge privatnih tvrtki s kojima je povezan.

Zbog ozbiljnosti tih tvrdnji važno je naglasiti da se radi o navodima Telegramovih izvora i Tahirbegovićevu svjedočanstvu. Novo javno svjedočanstvo, međutim, prvi put u toj priči donosi ime dužnosnika jedne splitske ustanove koji tvrdi da je i sam sudjelovao na takvom sastanku.