Novo ruho za dio splitskog Đardina: Kreće obnova zida uz Zlatna vrata

Južni zid Strossmayerova perivoja u Splitu ograđen je, čime su počele pripreme za njegovu obnovu. Riječ je o prostoru u neposrednoj blizini Zlatnih vrata i spomenika Grguru Ninskom, kojim svakodnevno prolazi velik broj građana i turista.

Na loše stanje zida i dotrajale kamene ploče upozoravalo se već dulje vrijeme. Oštećenja su posebno dolazila do izražaja zbog atraktivne lokacije u samom srcu grada, pa bi predstojećim zahvatom taj dio perivoja trebao dobiti obnovljen izgled.

Ograđivanjem južnog zida sada su stvoreni uvjeti za početak radova na jednom od prepoznatljivih detalja prostora uz Zlatna vrata.