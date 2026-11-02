Novo poglavlje Croatia Yachtinga: U Biogradu predstavljen osvježeni identitet brenda i novi ambasador, svjetski rekorder Vitomir Maričić

Ovogodišnje, 28. izdanje Biograd Boat Showa, održano od 21. do 25. listopada u Marini Kornati, ponovno je okupilo vodeće predstavnike nautičke industrije, ljubitelje mora, luksuznih plovila i mediteranskog načina života. Kao najveći nautički sajam u Hrvatskoj i jedno od najvažnijih okupljališta nautičkog sektora u regiji, Biograd Boat Show i ove je godine bio mjesto susreta inovacija, dizajna, poslovnih prilika i nezaboravnih druženja. Upravo je ovu atraktivnu kulisu Croatia Yachting odabrao za predstavljanje svojeg novog identiteta, kojim započinje uzbudljivo novo razdoblje razvoja jednog od vodećih hrvatskih nautičkih brendova.

Nakon više od dva desetljeća iskustva u nautičkom sektoru, Croatia Yachting odlučio je osvježiti svoj vizualni i komunikacijski identitet, stvarajući suvremeniji, emotivniji i prepoznatljiviji izraz brenda koji već godinama povezuje ljude s morem. Rebranding predstavlja prirodan nastavak razvoja tvrtke, ali i želju da se nautičko iskustvo predstavi kroz širu perspektivu – ne samo kao putovanje ili odmor, već kao poseban način života. Novi slogan „Where Horizons Smile” odražava upravo tu filozofiju: slobodu, optimizam, otkrivanje novih horizonata i neprocjenjive trenutke provedene na moru. Za novi vizualni identitet zaslužna je Anja Zambelli Čolak, renomirana hrvatska dizajnerica i osnivačica nagrađivanog studija Zambelli Brand Design. Anja iza sebe ima više od 15 godina iskustva i brojne uspješne projekte u Hrvatskoj i inozemstvu, a poznata je po pristupu u kojem dizajn nije samo pitanje estetike, već i autentičnog karaktera, emocije i strateškog pozicioniranja brenda. Njezina kreativna vizija Croatia Yachtingu donosi osvježen i suvremen izraz koji povezuje dosadašnju tradiciju i vrijednosti tvrtke s ambicijama za budućnost.

Poseban trenutak predstavljanja bilo je otkrivanje novog ambasadora Croatia Yachtinga, Vitomira Maričića, jednog od najuspješnijih svjetskih ronilaca na dah, višestrukog svjetskog prvaka i Guinnessova rekordera. Maričić je svjetsku pozornost privukao nevjerojatnim pothvatom u lipnju 2025. godine, kada je u Opatiji, uz korištenje kisika u pripremi, postavio Guinnessov rekord zadržavši dah pod vodom čak 29 minuta i 3 sekunde. Osim vrhunskih sportskih rezultata, poznat je i po svojoj snažnoj povezanosti s morem te aktivnom zalaganju za zaštitu morskog okoliša. Njegova osobnost, predanost, hrabrost i neprestana želja za pomicanjem vlastitih granica savršeno odražavaju vrijednosti koje Croatia Yachting želi komunicirati svojim novim identitetom. Suradnja s Vitomirom zato predstavlja mnogo više od klasičnog ambasadorstva – ona je spoj zajedničke strasti prema moru, istraživanju i slobodi koju ono pruža.

Svečano predstavljanje novog identiteta i ambasadora održano je na druženju s Doris Pinčić, jednom od najpoznatijih hrvatskih televizijskih voditeljica i glumica. Svojom prepoznatljivom toplinom, neposrednošću i profesionalnošću Doris je događanju dala posebnu energiju te vodila okupljene goste kroz priču o razvoju Croatia Yachtinga i viziji njegova novog poglavlja. Druženje je bilo prilika za predstavljanje kreativne ideje iza novog identiteta, ali i vrijednosti na kojima Croatia Yachting gradi svoju budućnost. U središtu su ostali ljudi, iskustva i emocije – sve ono zbog čega more nije samo destinacija, već način života.

Proslava novog poglavlja Croatia Yachtinga nastavila se u opuštenijem, društvenom ozračju. U suradnji s prestižnim nautičkim i lifestyle magazinom Yachts Croatia, organiziran je party koji je okupio partnere, prijatelje brenda, predstavnike nautičke industrije i uzvanike. Uz druženje, glazbu i prepoznatljivu mediteransku atmosferu, večer je bila savršen završetak predstavljanja novog identiteta te prilika za slavljenje zajedničke strasti prema moru i svemu što ono predstavlja. Croatia Yachting tako je na ovogodišnjem Biograd Boat Showu pokazao kako nautika nadilazi svijet plovila i jedrenja te postaje priča o ljudima, inspiraciji, slobodi i trenucima koji se pamte.

Novi horizonti su pred nama, a Croatia Yachting spreman je za njih – s novom energijom, novim identitetom i istom strašću prema moru.

O Croatia Yachtingu

Croatia Yachting jedna je od vodećih hrvatskih tvrtki u nautičkom sektoru, s više od 20 godina iskustva u yacht charteru, prodaji jahti i charter managementu. Osnovana 2004. godine, tvrtka je izrasla u prepoznatljiv i međunarodno etabliran brend, s vlastitom charter flotom od više od 190 plovila te zastupništvima renomiranih svjetskih proizvođača kao što su Hanse, Bali Catamarans, Sealine, Fjord i Bellini Yacht, Croatia Yachting svojim klijentima pruža sveobuhvatno nautičko iskustvo – od prvog odmora na jedrilici do kupnje vlastite jahte. Sa sjedištem u Splitu i nautičkim bazama duž jadranske obale, Croatia Yachting nastavlja razvijati svoju ponudu, spajajući stručnost, kvalitetu usluge i istinsku ljubav prema moru.

Više informacija: www.croatia-yachting.hr