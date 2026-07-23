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Novo mjesto susreta baštine i dizajna: otvoreni Muzejska butiga i Brand Store Grada Trogira

Otvoreno je novo mjesto susreta baštine i dizajna – Muzejska butiga + Brand Store Grada Trogira na adresi Gradska vrata 4

Objedinjujući ulaz u Muzej grada Trogira, muzejsku knjižaru i suvenirnicu te službenu trgovinu gradskog brenda, ovdje se susreću kulturna baština, suvremeni dizajn i proizvodi inspirirani bogatom poviješću grada, kako bi svaki posjetitelj mogao ponijeti kući dio trogirske majstorske priče.

U ponudi su majice, torbe, lepeze, straničnici, blokovi, bojanke, drvene bojice, privjesci, muzejska izdanja, monografije, knjige, katalozi izložbi, reprodukcije starih razglednica, magneti i drugi proizvodi inspirirani muzejskom građom i identitetom Trogira. 

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Svratite i ponesite dio majstorskih i muzejskih priča sa sobom, uveselite nekog ili – sami sebe. Bilo da tražite uspomenu na posjet Trogiru, poklon za ljubitelje povijesti i umjetnosti ili originalni suvenir, Muzejska butiga i Brand Store Grada Trogira čekaju vas na adresi Gradska vrata 4. Radno vrijeme tijekom srpnja i kolovoza je svakodnevno od 10:00 do 14:00 te od 16:00 do 21:00 sat.

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