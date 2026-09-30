Novo međunarodno priznanje za video s Johnom Malkovichem

Promotivni video hrvatskog turizma, „CROATIA – I hear it's beautiful“ s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi, osvojio je Grand prix nagradu te prvu nagradu u kategoriji Promotional Film na Art & Travel International Film Festivalu (ATIFF 2026) u Tbilisiju, koji se ove godine održava od 26. do 30. rujna. Riječ je o renomiranom festivalu koji povezuje kinematografiju, suvremenu umjetnost i međunarodna putovanja, a okuplja istaknute međunarodne filmske autore i dobitnike prestižnih filmskih nagrada, kao i predstavnike turističkog i medijskog sektora iz SAD-a, Italije, Poljske, Portugala, Turske, Grčke, Španjolske i drugih zemalja.

„Iznimno nas veseli ova nagrada i novo međunarodno priznanje jer potvrđuje kvalitetu i kreativnu vrijednost projekta kojim Hrvatsku predstavljamo na jedan drugačiji, suvremen i emocionalan način. Posebno je važno što nagrada dolazi s festivala koji na jednom mjestu povezuje film, umjetnost i turizam te okuplja brojne međunarodne stručnjake iz tih područja. Vjerujemo da kroz ovakav sadržaj možemo dodatno približiti Hrvatsku globalnoj publici i istaknuti njezinu raznolikost, autentičnost i atraktivnost“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Ovogodišnje izdanje festivala ATIFF posebno naglašava važnost kreativnog storytellinga, produkcije sadržaja i novih oblika predstavljanja turističkih destinacija, a upravo promotivni video hrvatskog turizma našu zemlju predstavlja kroz suvremeni filmski jezik, osobnu priču i humor.

Ovo je već treće međunarodno priznanje za promotivni film hrvatskog turizma obzirom da je prethodno nagrađen na 5. BH Tourism Film Festivalu u Sarajevu prestižnim Grand Prixom za najbolji turistički film, najvišim priznanjem festivala dok je na TEF Festivalu turističkog i etnografskog filma na otoku Krku osvojio Award for Outstanding Film Achievement.