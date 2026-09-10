Novo dječje igralište na Lokvama već devastirano: Tko će konačno preuzeti odgovornost?

Novo dječje igralište na Lokvama, koje bi trebalo biti sigurno i uređeno mjesto za igru i odmor djece, danas više nalikuje zapuštenom prostoru nego sadržaju namijenjenom najmlađima.

Na stanje igrališta upozorili su građani, a fotografije koje su nam poslali pokazuju prizore koji teško mogu biti primjer brige o novoj javnoj infrastrukturi.

Počupane su mreže, skinuta su vrata, strunjače su zapaljene i razbacane po prostoru, dok su pojedine dječje sprave za igru oštećene ili potpuno nestale. Podloga je na nekim mjestima razrovana, a odvodi su začepljeni smećem.

Sve to ostavlja dojam potpunog izostanka održavanja i nadzora.

Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o novom igralištu, koje bi trebalo biti mjesto na kojem djeca mogu sigurno provoditi slobodno vrijeme. S početkom školske godine pitanje njegova uređenja i sigurnosti postaje još aktualnije.

Prema informacijama koje smo dobili od građana, iz "Parkova i nasada" poručuju kako nisu nadležni za održavanje igrališta, što otvara pitanje – tko jest? Uputilo smo upit OŠ "Lokve" koja se nalazi u neposrednoj blizini pa ćemo po primitku odgovora isti i objaviti.