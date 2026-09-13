Novinarka N1 dobila prijetnju smrću: "Tvoj kraj se bliži, svi ćete platiti visoku cijenu"

Novinarka N1 televizije Nina Kljenak primila je prijetnju smrću te niz mizoginih, uvredljivih i nacionalistički intoniranih poruka, objavila je u nedjelju mreža SafeJournalists, koja od hrvatskih institucija traži hitnu istragu i pronalazak osobe odgovorne za prijetnje.

Prema njihovu priopćenju, Kljenak je 11. rujna u redakciji N1 primila razglednicu na kojoj se nalazila izravna prijetnja njezinoj sigurnosti, ali i prijetnje upućene ostalim zaposlenicima televizije.

„Tvoj KRAJ se bliži. Svi na N1 TV-u platit ćete visoku cijenu, a posebno vaš vođa TIHIRAT”, stoji, među ostalim, u poruci koju je objavila mreža SafeJournalists.

Iz mreže navode kako se izrazom „TIHIRAT” pošiljatelj očito pogrdno referira na bivšeg glavnog urednika N1 Tihomira Ladišića.

Osim prijetnji, poruka je, kako ističu, sadržavala niz ponižavajućih i mizoginih uvreda usmjerenih prema Kljenak, kao i uvreda na nacionalnoj osnovi te prijetnji njezinim kolegama.

Traže hitnu reakciju hrvatskih institucija

SafeJournalists je oštro osudio prijetnju i pozvao nadležna tijela u Hrvatskoj da slučaj istraže bez odgode, identificiraju pošiljatelja te poduzmu sve potrebne mjere kako bi zaštitila Kljenak i njezine kolege s N1.

„Prijetnje novinarima moraju se tretirati s ozbiljnošću koju zahtijevaju, a odgovorni moraju biti pozvani na odgovornost”, poručili su.

Posebno su upozorili na napade usmjerene prema novinarkama.

Rodno utemeljene i mizogine prijetnje, navode, predstavljaju ozbiljan oblik zastrašivanja kojim se pokušava ušutkati njihov novinarski rad te ih, prema njihovu stajalištu, nadležna tijela trebaju tretirati s posebnom ozbiljnošću.

Iz SafeJournalistsa upozoravaju i da prijetnje novinarima stvaraju atmosferu straha koja ugrožava slobodu medija, ali i pravo javnosti na informiranje.

O slučaju će obavijestiti i međunarodne institucije

Mreža je izrazila punu solidarnost s Ninom Kljenak i redakcijom N1 te najavila da će o slučaju izvijestiti relevantne domaće i međunarodne organizacije i institucije.

„Svaki napad na novinare napad je na demokraciju, javni interes i temeljna ljudska prava”, zaključili su.

Priopćenje od 13. rujna zajednički potpisuju Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Albanije, Udruženje novinara Kosova, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje BH novinari, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Sindikat medija Crne Gore.