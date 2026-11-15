Novinarka koja je razotkrivala velike afere progovorila o Plenkoviću: "To je govorio pred televizijskim kamerama"

Istraživačka novinarka Dora Kršul, poznata po otkrivanju brojnih nepravilnosti i afera u Hrvatskoj, gostovala je ove nedjelje u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2". U razgovoru s Aleksandrom Stankovićem otvoreno je govorila o političkim pritiscima, odnosu premijera Andreja Plenkovića prema novinarima, ali i pozadini velikih istraživačkih priča koje su posljednjih godina izazvale pozornost javnosti.

Posebno se osvrnula na iskustvo iz 2017. godine, kada je istraživala okolnosti zaustavljanja kurikularne reforme. Tada se, kako je ispričala, našla na meti kritika predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Dora Kršul prisjetila se kako ju je premijer pred televizijskim kamerama opisivao kao "istraživački pokušaj", što je, prema njezinim riječima, paradoksalno pridonijelo njezinoj prepoznatljivosti u javnosti. Novinarka smatra kako takve poruke nisu bezazlene jer dolaze od političara koji imaju veliku moć i utjecaj. Posebno je upozorila na posljedice javnog omalovažavanja novinara koji istražuju moguće nepravilnosti u državnim institucijama, donosi HRT.

Progovorila i o kritikama ministrice kulture

Osim premijerovih istupa, Kršul se prisjetila i reakcija ministrice kulture i medija na njezine tekstove povezane s aferom Geodetski fakultet. Navela je kako ju je ministrica javno nazvala "malicioznom", što smatra jednim od oblika političkog pritiska. Naglasila je da je posebno problematično kada politički dužnosnici koriste svoj položaj kako bi dovodili u pitanje rad novinara koji istražuju njihove resore. Istodobno je pojasnila da se tijekom karijere nije susrela s izravnim pokušajem zabrane objavljivanja neke istraživačke priče.

Jahta, luksuzni automobili i milijuni javnog novca

Velik dio razgovora bio je posvećen aferi Geodetskog fakulteta u Zagrebu, jednoj od najpoznatijih istraživačkih priča na kojima je Dora Kršul radila. Sve je počelo informacijama o nabavi skupocjenih vozila i jahte za potrebe projekata financiranih javnim i europskim sredstvima. Posebno ju je iznenadilo kada je doznala da je fakultet kupio jahtu. U početku je, ispričala je, mislila da je riječ o nesporazumu.

Daljnjim istraživanjem otkriveno je da se plovilo, u dokumentaciji opisano kao radno, koristilo za turistički najam, dok su se pojedina vozila koristila u privatne svrhe. Istraživala je i posao 3D skeniranja kulturne baštine oštećene u potresima, vrijedan približno 20 milijuna kuna. Samo za prikupljanje dokumentacije i pripremu jednog dijela priče trebalo joj je sedam mjeseci.

Zašto istražuje HDZ, a ne političku ljevicu?

Tijekom emisije otvoreno je i pitanje političke nepristranosti istraživačkog novinarstva, odnosno zašto se njezina otkrića često povezuju s dužnosnicima HDZ-a. Kršul je objasnila da je njezino glavno područje interesa akademska zajednica te da joj stranačka pripadnost osoba koje istražuje nije važna. Poručila je da će jednako pristupati nepravilnostima bez obzira na to dolaze li odgovorni dužnosnici iz HDZ-a, SDP-a, Mosta ili neke druge političke opcije. Prema njezinoj ocjeni, problemi hrvatske akademske zajednice nadilaze stranačke podjele, a različite interesne skupine često surađuju kako bi očuvale postojeće odnose.

Oštro kritizirala i hrvatsko obrazovanje

Razgovor je otvorio i pitanje budućnosti hrvatskih škola. Kršul smatra da Hrvatska previše pozornosti posvećuje izgradnji i dogradnji školskih objekata, dok se nedovoljno ulaže u kvalitetu nastave, obrazovanje nastavnika i modernizaciju kurikuluma. Upozorila je i na potrebu snažnijeg razvoja medijske pismenosti, kritičkog razmišljanja te razumijevanja umjetne inteligencije i algoritama, donosi HRT.

Posebno je zabrinuta zbog sporosti obrazovnih promjena jer smatra da sadašnji sustav ne odgovara dovoljno brzo na izazove s kojima će se suočavati nove generacije učenika.