Novinarka i diplomatkinja Aurora Weiss najavila je da će nakon više od deset godina šutnje javno progovoriti o seksualnom nasilju i prisilnoj kontroli kojima je, prema vlastitim tvrdnjama, bila izložena od strane bivšeg visokog hrvatskog dužnosnika u vrijeme njegova mandata.

Konferenciju za medije održat će danas, 25. studenoga, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u 13:30 sati u kafiću zagrebačkog hotela Sheraton, u prisustvu svojeg odvjetnika Denisa Mirića.

Kako je najavila u obraćanju medijima, poseban naglasak stavit će na tijek istraga i postupanje nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti žrtava seksualnog nasilja.

„Višegodišnje čekanje i neizvjesnost predstavljali su dodatno teško iskustvo”

Weiss tvrdi da je nakon dugogodišnjeg čekanja njezina prijava odbačena, a da prijavljena osoba nije bila ispitana.

„Višegodišnje čekanje, neizvjesnost i konačna odluka o odbačaju prijave, uz saznanje da prijavljena osoba nije ispitana, za mene su predstavljali dodatno teško iskustvo. Smatram da osobe koje prijavljuju seksualno nasilje zaslužuju pravodobno, ozbiljno i temeljito postupanje nadležnih institucija”, poručila je Weiss.

Istaknula je kako je o svojem iskustvu odlučila javno progovoriti jer smatra da zaštita žrtava seksualnog nasilja ne smije ostati samo na deklarativnoj razini.

„O ovom pitanju odlučila sam javno progovoriti jer smatram da zaštita žrtava seksualnog nasilja ne smije ostati samo načelno opredjeljenje našeg društva. Ona se mora očitovati i u konkretnom postupanju nadležnih tijela”, navela je.

Želi otvoriti raspravu o radu institucija

Novinarka i diplomatkinja nada se da će njezin slučaj potaknuti širu društvenu raspravu o institucionalnoj zaštiti osoba koje prijavljuju seksualno nasilje, ali i o zlouporabi položaja i moći.

„Želim vjerovati da će moj slučaj potaknuti ozbiljnu raspravu o tome pružaju li naše institucije osobama koje prijavljuju seksualno nasilje razinu zaštite i povjerenja koju s pravom očekuju. Svoja prava nastavit ću ostvarivati pred nadležnim pravosudnim tijelima”, zaključila je Weiss.

Prema njezinim riječima, iskustvo o kojem će govoriti znatno je utjecalo na njezin život i egzistenciju.

Identitet bivšeg visokog hrvatskog dužnosnika na kojeg se odnose njezine optužbe nije naveden u pozivu medijima.