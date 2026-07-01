Novi zaplet u sukobu državnog vrha: Anušić tvrdi da Kundid nije potpisao odluku zbog Milanovića

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović prati u Slunju završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26". Tamo je i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid.

Vježba traje od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na poligonima diljem Hrvatske i sudjelovalo je više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, saveznici iz NATO-a i sustav domovinske sigurnosti, više od 25 brodova HRM-a te više od 20 aviona i helikoptera.

U Anušića i Milanovića će biti uperene oči javnosti s obzirom na najnoviji sukob u državnom vrhu koji je krenuo oko slanja 20 pripadnika Počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu.

Anušić: Kundid je poslušao Milanovića

Ministar obrane Ivan Anušić kazao je da je načelnik Glavnog stožera oružanih snaga poslušao predsjednika Milanovića te da nije potpisao odluku o slanju 20 vojnika na vojni mimohod, javlja RTL-ova reporterka Ana Mlinarić iz Slunja.

Anušić tvrdi da Kundid neće potpisati odluku jer mu je to predsjednik zabranio.

"Objašnjava to činjenicom da je Milanović definiran kao vrhovni zapovjednik. Kundid je u nezahvalnoj situaciji. Ali, rečeno mu je da krši zakon", poručio je ministar obrane u srijedu.