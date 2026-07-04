Novi zaplet s Livajom: Stigao na Poljud, ali nije izašao na trening

Nakon što je vraćen u momčad i prijavljen za Europu, kapetan Hajduka jutros se nije pojavio na treningu iako je bio najavljen. Došao je u klub, ali nije trenirao s ostatkom momčadi, javlja tportal.

Tijekom dana očekuje se Hajdukovo službeno očitovanje o današnjem događaju.

Potjeran s priprema

Podsjetimo, Livaja se našao u središtu disciplinskog slučaja nakon što je dio igrača poslije utakmice Hrvatske i Gane ostao budan dulje od dopuštenog. Umjesto predviđene novčane kazne, trener i sportski direktor odlučili su igračima odrediti blažu mjeru - trkački trening.

Prema klupskom objašnjenju, Livaja je taj trening prekinuo, a zatim se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, potom i treneru. Nakon toga je samovoljno napustio trening.

Hajduk je u priopćenju naveo i da je Livaji 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, kao i da je odbio potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 2026./2027. Klub je to naveo kao dodatni razlog za mjeru udaljavanja s priprema.