Novi zaplet oko računa HNK Split: Objavljen jedan, kazalište odgovorilo o drugom

Facebook stranica „Dnevna doza kazališnog nereda” objavila je novu reakciju na odgovor Hrvatskog narodnog kazališta Split o troškovima snimanja „Kraljice lopte” i svečane sjednice Gradskog vijeća. Upozoravaju da račun koji je ranije objavljen nije isti kao račun o kojem se HNK očitovao, zbog čega traže dodatna pojašnjenja o tome što je točno plaćeno.

„Mislili smo da smo pronašli račun. HNK Split objasnio je da se zapravo radi o DRUGOM RAČUNU!”, navode u objavi naslovljenoj „Kraljica lopte, kraljica računa”.

Dva različita broja i datuma

Prema njihovim navodima, ranije je objavljen račun HNK Split broj 56/01/1 od 4. svibnja 2026., dok se kazalište u svojem odgovoru pozvalo na račun broj 62/1/1 od 11. svibnja 2026.

„Javnost pita za račun broj 56, a HNK odgovara računom broj 62. Nije isti broj. Nije isti datum”, ističu.

Podsjetimo, HNK Split u odgovoru našem portalu naveo je da se račun broj 62/1/1 odnosi na dvije stavke: 8.200 eura bez PDV-a za snimanje „Kraljice lopte” i 1.900 eura bez PDV-a za svečanu sjednicu Gradskog vijeća. Kazalište je navelo da je prvi iznos podmirilo, dok za drugi od Grada Splita traži nadoknadu prijebojem.

Pitanja o datumu isporuke i održavanju predstave

Autori objave upozoravaju i na datum isporuke usluge naveden na ranije objavljenom računu. Tvrde da na računu broj 56 piše kako je usluga isporučena 4. svibnja, dok je „Kraljica lopte” igrala 10. svibnja, kada je izvedba prekinuta zbog kiše nakon prvog čina.

„Dakle, zasad imamo: račun 56 koji je objavljen, račun 62 koji HNK objašnjava, snimanje evidentirano prije predstave i predstavu koja nije došla do drugog čina”, navode.

Pritom postavljaju pitanje odnose li se dva računa na istu uslugu, je li neki od njih storniran te što je točno obuhvaćeno iznosom od 8.200 eura.

„Koji račun je stvarno plaćen? Postoje li dva računa za istu uslugu? Je li jedan od njih storniran? Što je točno plaćeno za 8.200 eura? I tko je ovdje lud?”, pitaju autori stranice.

„Treba pratiti i broj računa”

Objavu zaključuju ironičnom usporedbom s kazališnom predstavom.

„U HNK Split više nije dovoljno pratiti radnju na pozornici, treba pratiti i broj računa. ‘Kraljica lopte’ stala je nakon prvog čina. ‘Kraljica računa’ zasad ide bez pauze.”

Iz objavljenih navoda zasad nije moguće utvrditi odnose li se računi broj 56/01/1 i 62/1/1 na istu ili različite usluge, niti je li neki od njih storniran. Za razjašnjenje je potrebno dodatno očitovanje HNK Split, uključujući specifikaciju oba računa, datume isporuke i podatke o izvršenim plaćanjima.

Oglasio se i Prkić

Danas se oglasio i Jakov Prkić.

"Ovaj naš HNK tone sve dublje. Javili su se kako bi pojasnili na što se odnose stavke računa za usluge snimanja, među kojima je i usluga snimanja i režiranja video zapisa za svečanu sjednicu Gradskog vijeća.

Citirat ću dio odgovora HNK medijima:

„HNK Split podmirio je račun broj 62/1/1 od 11.05.2026. godine za snimanje “KRALJICA LOPTE” u iznosu od 8.200,00 eura bez PDV-a, a za dio troškova od 1.900,00 bez PDV-a koji se odnosi na svečanu sjednicu podnio je Gradu Splitu zahtjev za potraživanjem radi nadoknade sredstava.“

HNK spominje račun broj 62/1/1 od 11.05.2026. godine. Ne znam koji je to račun jer kopija računa koju sam objavio ima broj 56/01/1, s datumom 04.05.2026. godine.

Jel se ovo HNK ruga sa svima nama!? Znaju li što i kome plaćaju???

Ne znam na koju izvedbu Kraljice lopte misle, ali ako je to ona izvedba na Starom placu koja je prekinuta zbog lošeg vremena nakon nešto više od pola sata onda je usluga dovršena samo dijelom.

Kad je već situacija ovakva, pozvat ću se na Zakon o pravu na pristup informacijama i pitati HNK: kopiju računa broj 62/1/1 od 11.05.2026. godine kojeg spominju, kopiju snimke Kraljice lopte ili barem uvid u snimku, izjavu o prijeboju s Gradom ili ugovor o kompenzaciji.

Znaju što ću pitati, neka se na vrijeme pripreme i budu brzi s odgovorima."