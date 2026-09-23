Novi zaplet oko Mišića: Ipak će zaigrati u derbiju protiv Hajduka?

Situacija oko Josipa Mišića i njegova nastupa u velikom derbiju Hajduka i Dinama dobila je novi zaplet. Kapetan Dinama zaradio je crveni karton zbog psovanja suca Patrika Kolarića, no još uvijek se čeka konačna odluka disciplinskog suca o duljini njegove suspenzije.

Nakon utakmice nastala je zbrka oko Mišićeve kazne. Na službenim stranicama lige prvo je pisalo da mora odraditi jednu utakmicu suspenzije, zatim dvije, a onda je ponovno vraćeno na jednu.

Ipak, to nije bila konačna odluka disciplinskog suca. Jedna utakmica predstavlja automatsku suspenziju nakon crvenog kartona, no tek će naknadno biti poznato hoće li Mišić dobiti veću kaznu.

Prema članku 52. disciplinskog pravilnika, za nesportsko ponašanje prema sucima koje uključuje psovke predviđena je zabrana igranja od dvije do deset utakmica ili vremenska kazna od jednog do pet mjeseci, piše gol.hr.

Promjena termina ide Dinamu na ruku

U međuvremenu je došlo do važne promjene u Dinamovu rasporedu. Utakmica osmine finala Kupa protiv Vukovara 1991 prvotno se trebala igrati 28. listopada, ali je pomaknuta na 7. listopada, odnosno prije derbija protiv Hajduka na Poljudu.

To znači da bi Mišić, ovisno o konačnoj kazni, suspenziju mogao odraditi upravo protiv Vukovara i potom zaigrati protiv Hajduka. Ako dobije veću kaznu koja obuhvati i derbi, neće moći nastupiti na Poljudu.

Zanimljivo, Mišić protiv Vukovara ionako ne bi trebao igrati. Hrvatska dan ranije, 6. listopada, u Splitu igra protiv Španjolske pa bi Mišić trebao biti s reprezentacijom. Isto vrijedi i za njegova suigrača Diona Drenu Belju.