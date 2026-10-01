Novi zaokret oko Poljuda? Šuta: "Rekonstrukcija dosad nije bila opcija, čekamo struku"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta tijekom pauze današnje sjednice Gradskog vijeća Grada Splita stao je pred novinare, a jedna od glavnih tema ponovno je bio Poljud, nakon jučerašnjih poruka premijera Andreja Plenkovića o budućnosti splitskog stadiona.

Šuta je naglasio kako će konačnu riječ imati struka te da će se odluka donositi na temelju dokumentacije koja je već predana stručnom povjerenstvu. "Komisija će donijeti odluku. Studija izvodljivosti i svi dokumenti koji su do sada izrađeni predani su komisiji. Očekujemo da na temelju toga Grad Split, kao većinski vlasnik, u suradnji s našim Hajdukom donese odluku koja je bitna da Hajduk dobije moderan i suvremen stadion sa svim standardima UEFA-e", rekao je Šuta.

"Rekonstrukcija je do sada bila eliminirana kao mogućnost"

Posebno je naglasio razliku između sanacije i rekonstrukcije Poljuda. Prema njegovim riječima, dosadašnja dokumentacija polazila je od toga da rekonstrukcija postojećeg stadiona nije moguća. "Kroz prethodne dokumente koji su do sada bili izrađeni bila je odbačena mogućnost rekonstrukcije. To je jako bitno naglasiti. Stručnjaci su do sada spominjali ili sanaciju ili izgradnju novog stadiona. Rekonstrukcija kao mogućnost bila je jednostavno eliminirana", rekao je.

Upravo zbog toga, kaže Šuta, eventualni novi stručni zaključak da je ozbiljna rekonstrukcija ipak moguća potpuno bi promijenio situaciju. "Ako postoje konkretni dokazi struke, ja ih još nisam vidio. Ne mogu se osvrtati na to je li premijer imao neke podatke ili je riječ o njegovu osobnom mišljenju. Ali ako postoji dokaz da je rekonstrukcija moguća, to u bitnom mijenja stvari. Mijenja i studiju izvodljivosti jer se ona vodila činjenicom da rekonstrukcija nije moguća", poručio je.

"Sanacija i rekonstrukcija nisu isto"

Šuta je više puta naglasio da sanacija postojećeg stadiona i njegova cjelovita rekonstrukcija nisu ista stvar.

"Sanacija i rekonstrukcija nisu isto. Kod sanacije bi se stadion, slikovito rečeno, samo ušminkao, opiturao i napravile bi se određene minimalne stvari. Kod rekonstrukcije podrazumijeva se da bi Hajduk, odnosno Poljud, mogao dobiti nove sadržaje, sve ono što danas imaju suvremeni stadioni", rekao je gradonačelnik. Na pitanje o dosadašnjim stavovima stručnjaka prema kojima postojeća konstrukcija Poljuda teško može podnijeti ozbiljnije dodatne zahvate, Šuta nije želio prejudicirati zaključke. "Ajmo pričekati da struka kaže svoje. Do sada smo imali mišljenje stručnjaka statičara da rekonstrukcija nije moguća. Ako se dokaže da je moguća, onda to totalno mijenja stvari i samu studiju izvodljivosti", rekao je.

Hajduk želi novi stadion, Šuta odgovara: "Pričekat ćemo struku"

Novinari su ga podsjetili i da iz Hajduka nisu zadovoljni mogućnošću rekonstrukcije te da klub želi potpuno novi stadion. Šuta je i tu ostao pri istom odgovoru.

"Ja ću i dalje ostati pri stavu da ćemo pričekati struku. Je li moguća rekonstrukcija? Rekonstrukcija kao takav pojam nije razmatrana jer je bila odbijena. Mislim da to uvelike mijenja stvari, pa i zahtjeve koje traže navijači", rekao je. Dan ranije Vlada je podržala projekt cjelovite rekonstrukcije Poljuda, dok je Plenković tijekom boravka u Splitu poručio da će stručnjaci utvrditi što je na stadionu moguće napraviti. Hajduk je, s druge strane, javno poručio kako želi novi stadion te da smatra da rekonstrukcija neće moći zadovoljiti sve standarde modernog nogometnog stadiona.

Na pitanje što bi se dogodilo kada bi navijači inzistirali isključivo na izgradnji potpuno novog stadiona, Šuta je podsjetio na svoju raniju najavu referenduma. "Vi ste zaboravili da sam rekao da ću ja o svemu ovome tražiti referendum. Zastao sam jer nismo imali sve dodatne dokumente koji su trebali biti izrađeni i jer se dodatno zatražilo da se struka očituje", kazao je. Dodao je kako, prema njegovu mišljenju, politika u ovom pitanju ne bi trebala "podilaziti" bilo kojoj strani. "Ja ne podilazim nikome. Smatram da sve skupa treba temeljito sagledati. Pokazali smo da itekako vodimo računa o rješavanju sportske infrastrukture", rekao je.

Naglasio je kako i dalje ostaje pri tome da Split mora dobiti stadion koji ispunjava suvremene europske kriterije. "Moje zalaganje kao gradonačelnika ostaje isto. Potreban je moderan i suvremen stadion koji će zadovoljiti sve kriterije UEFA-e", rekao je Šuta.

Brodarica kao alternativa dok se rješava Poljud

Govoreći o drugim projektima sportske infrastrukture, Šuta je spomenuo kamp Hajduka, TTS te rekonstrukciju stadiona na Brodarici. Prema njegovim riječima, gradska vlast ostaje pri tome da se na Brodarici napravi stadion koji će služiti i drugim sportovima, ali i kao alternativa u razdoblju dok se bude rješavala budućnost Poljuda. Vlada je prethodno najavila i financijsku pomoć Splitu za uređenje stadiona na Brodarici koji bi se mogao koristiti tijekom radova na Poljudu.