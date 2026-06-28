Novi vrtić u Klisu uskoro otvara vrata: "Mjesto će imati svako dijete"

Radovi na novom vrtiću u Klisu ulaze u završnu fazu, a njihov se završetak očekuje krajem kolovoza. Objavio je to Jakov Vetma, načelnik Općine Klis, naglasivši kako nakon toga slijedi tehnički pregled. Time se otvaranje vrata novog vrtića za najmlađe stanovnike kliškog područja sve više približava.

Važna obavijest za roditelje

Načelnik Jakov Vetma posebno je istaknuo važnu informaciju za roditelje djece s područja općine Klis. Prema njegovim riječima, sva djeca s područja općine Klis i ove će godine biti upisana u vrtić. "Ulažemo u budućnost naše djece i osiguravamo mjesto za svakog mališana", poručio je Vetma.

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U pripremi i novi vrtići

Osim završetka radova na novom vrtiću u Klisu, u planu su i novi projekti kojima se želi dodatno proširiti vrtićke kapacitete. Kako je objavio Vetma, svakog dana očekuje se izdavanje građevinske dozvole za vrtić Sv. Ante u Prugovu. Odmah nakon dobivanja dozvole, Općina Klis raspisat će javnu nabavu i krenuti s gradnjom.

U međuvremenu se radi i na projektno-tehničkoj dokumentaciji za još jedan vrtić, i to na Mezanovcima. Iz Općine Klis poručuju kako je cilj osigurati mjesto za svako dijete te nastaviti ulagati u infrastrukturu koja je važna za mlade obitelji i kvalitetu života na području općine.