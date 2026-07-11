Novi val partijanera na Ultri: Park mladeži se puni, tisuće posjetitelja pristižu na drugu večer

Druga večer festivala Ultra Europe u Splitu polako ulazi u svoj ritam. Već oko 20 sati prema Parku mladeži počele su pristizati tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, a na prilazima festivalu stvaraju se sve veće gužve.

Iako je glavni dio programa tek pred posjetiteljima, festivalski prostor iz minute u minutu postaje sve ispunjeniji. Brojni ljubitelji elektroničke glazbe već su zauzeli mjesta ispred glavne pozornice, dok drugi koriste prve sate večeri za druženje, fotografiranje i obilazak festivalskih zona.

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Kao i svake godine, Ultra je okupila šaroliko društvo iz svih krajeva svijeta. Na ulicama oko Parka mladeži mogu se vidjeti zastave brojnih država, upečatljive festivalske modne kombinacije i prepoznatljiva atmosfera po kojoj je splitska Ultra postala jedan od najvećih glazbenih događaja u Europi.

Organizatori i ove večeri očekuju desetke tisuća posjetitelja, a kako se približavaju nastupi najvećih svjetskih DJ-a, očekuje se da će se prostor festivala u potpunosti ispuniti.

U galeriji pogledajte kako je izgleda dolazak posjetitelja i kakva atmosfera vlada uoči početka druge festivalske večeri.