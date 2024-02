"NOVI ULAZ U SPLIT" Kaštelani na nogama zbog trase koja će spojiti brzu cestu i tunel Kozjak: "Sućurani ne žele cestu na istok i to neka svima bude jasno"

Vijećnici grada Kaštela na samom početku sjednice Općinskog vijeća krenuli su raspravljati o budućoj trasi koja bi se trebala graditi prema tunelu Kozjak, a koja bi prolazila preko Kambelovca, Lukšića i Gomilice. Povod raspravi je prijedlog dopune dnevnog reda sjednice vijeća na kojoj je vijećnica MOST-a Milija Baldić Lukšić tražila da vijećnici donesu jedan zaključak ponajprije o javnom uvidu geodetskog elaborata održanom na klupi kambelovskog brca, a potom i o trasi, za koju je kazala da će devastirati djedovinu brojnih Kambelovčana.

- Predlažem dopunu dnevnog reda, a vezana je uz javni uvid Geodetskog zavoda Split nositeljima prava čestica zemlje i onima koje graniče s njima izrađenog geodetskog elaborata za provedbu lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste od D8 u Kaštel Kambelovcu do čvora Vučevica na A1. Imali smo prilike prije dva dana vidjeti kako se Geodetski zavod odnosi prema našim građanima, prema njihovim česticama zemlje, parcelama, prema njihovoj djedovini gdje je bila velika zainteresiranost Kaštel Kambelovca i mislim da to zaslužuje dopunu dnevnog reda na ovoj sjednici – kazala je Baldić Lukšić i time je krenula rasprava u koju su se uključili vijećnici Joško Berket, SDP-ov vijećnik Mario Banovac, nezavisni Želja Jurlin, HDZ-ov Teo Antunović i vijećnica MOST-a Meri Bedalov Smoje.

Vijećnici su se složili da o ovoj temi treba raspravljati te da bi se trebala održati rasprava na ovu temu uz predstavnike koji su nadležni za gradnju trase, javlja portal grada Kaštela.



- Ja vas molim, naroda radi, da podržite ovu ideju barem da bude dopunska točka dnevnog reda da ljude možemo izvijestiti o čemu se zapravo radi, a onda da se pozove Geodetski zavod. Ova priča traje deset godina. Sjećate se da su ovdje bile Hrvatske ceste kad smo ih molili da ne idu s trasom prema zapadu, nego prema istoku. Ova solucija da se ide na Kambelovac je četvrta solucija od kojih tri, koje su išle prema istoku, nisu prošle. Dajte da raspravimo o ovome i da damo neki dignitet ovom narodu da se ne može na šentadi uzet laptot gledati gdje je čija parcela – kazao je vijećnik Joško Berket.

Gradonačelnik Ivanović predložio tematsku sjednicu

- Sve vas skupa pozdravljamo, osobito građane koji su tu iz Kaštel Kambelovca – kazao je gradonačelnik Denis Ivanović uključujući se u raspravu i obraćajući se ponajprije nekolicini građana koji su pristigli na sjednicu s namjerom da čuju mišljenje gradskih vijećnika po tome pitanju.

- Ovo je projekt Hrvatskih cesta i mislim da je u to uključena Županija. Ovdje trenutno nemamo nikoga prisutnoga tko bi mogao dobro obrazložiti ovu predloženu trasu. Tako da mislim da bi trebalo ovu točku uvrstiti za iduću sjednicu ili sazvati izvanrednu sjednicu i pozvati sve čimbenike, od Hrvatskih cesta, županije i projektante da obrazlože neke stvari. Grad nema ništa sa ovim projektom, osim što je projekt ušao u prostorni plan 2012. godine u vrijeme dok je Berket bio gradonačelnik. Vjerujem da on nije imao ni prostora da to odbije, jer se očito radilo o planu višeg reda – kazao je Ivanović i napomenuo da u ovom slučaju Grad ne izdaje niti lokacijsku niti građevinsku dozvolu te je tragom toga i predloženo da to obrazlože predstavnici koji su za to i zaduženi.

- Ljudi moji ovo se ne odvija ni u Sarajevu, ni u Splitu, ni u Zagrebu, dakle tiče se grada Kaštela i tiče se građana Kaštela. Druga stvar, što je Berket rekao u vezi trase, je li mislite da će netko dati sredstva za drugu trasu koja bi faktički trebala biti prva trasa, neće nitko. Reći će već imate spoj, jeste vi ludi – rekao je SDP-ov vijećnik Mario Banovac na što mu je Berket pojasnio na što je mislio.

- Projekat se zove „Novi ulaz u Split“ i na osnovu tog projekta se dobivaju novci iz EU-a. A ovdje imaju dvije faze. Kad napraviš prvu fazu drugu možeš, a i ne moraš. No, toliko će se zakrčiti promet na brzoj cesti D8 da će morati graditi – dodao je Berket i naveo kako je ovo kaštelanski problem, a ne politički te da treba zaštiti kambelovsko polje i da postoji način da se ide prema istoku u korist javnosti.

- Pridružujem se ovom prijedlogu i dapače to sam govorio i u prošlom mandatu i to je davno trebalo pokrenuti. Sad smatram da nije pet do podne, nego podne je davno prošlo. Dakle, tema je važna i bitna. To je problem cijelih Kaštela, a bit će još veći. Samo bi zamolio kolegice i kolege, sugeriram samo, izbjegavajte koristiti Kaštel Sućurac kada govorite o svim mogućim solucijama i varijantama. Valjda bi se Mjesni odbor Sućurca nešto trebalo pitati po tom pitanju i on je tu kompetentan – kazao je nezavisni vijećnik Željan Jurlin prisjećajući se kako je projektant u vrijeme covida, kako je kazao, išao iskoristiti situaciju i pod svaku cijenu nije htio uopće napraviti raspravnu, javno prezentiranje studija utjecaja na okoliš.

- Ja sam to doslovno isprovocira. Nitko to nije ni znao, knjiga je bila otvorena u Općini. Ja sam to doznao i doslovno sam dotrčao. Sat vremena sam ispisivao tu knjigu i to je bila jedina primjedba na osnovu koje se napravila Studija utjecaja na okoliš u kino Sv. Juraj u Sućurcu. Na to izlaganje malo tko je došao. Nitko od vijećnika sadašnjih. Toliko o zainteresiranosti – zaključio je Jurlin.

Sućurani ne žele trasu prema istoku

- Uz legitimno pravo svakog čovjeka da se za nešto svoje buni i traži, naglasio bi da se ovdje slažem s kolegom vijećnikom iz Sućurca Željanom Jurlinom. Kada nešto zazivate i tražite onda tražite rješenje unutar vlastite kuće. Nikad se rješenje ne traži nauštrb tuđe kuće ili neka meni bude dobro da drugome bude loše. Građani Kaštel Sućurca ne žele cestu na istok i to neka svima bude jasno – kazao je HDZ-ov vijećnik Teo Antunović.

- Kasnije ću kroz vijećnička pitanja postaviti nekoliko konkretnih pitanja na koja bi trebala dobiti odgovor. Sada sam se podigla samo zato da zamolim gradonačelnika da uvaži potrebu svojih sugrađana koji su ga tu postavili da kaže svoje mišljenje i da bude s njima. Na tom skupu u ponedjeljak se zazivalo gdje je gradonačelnik. Nemojte se ograđivati. Ni Hrvatske ceste ni Vlada RH nitko nije u ovom trenutku bitan za te ljude osim nas lokalnih. Hrvatske ceste su u vlasništvu države. Vlada donosi sve odluke, ispod nje ide Županija, pa ovaj Grad i na kraju svega, a odnosno na početku svega je čovjek, a ne na kraju – kazala je Meri Bedalov Smoje vijećnica MOST-a.

Potom je raspravu zaključio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić kazavši da nema smisla razvodnjavati priču kada se o toj temi može pričati za deset do petnaest dana gdje bi sudjelovali i predstavnici koji su zaduženi za ovaj projekt, piše portal grada Kaštela.

Gradonačelnik Ivanović je u konačnici predložio da se održi tematska sjednica te će već u četvrtak Grad uputiti poziv Hrvatskim cestama, županiji i projektantima s prijedlogom tematske sjednice koja bi se održala 15. veljače, što vijećnici i prihvatili.