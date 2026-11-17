Novi ulaz u Split preko tunela Kozjak, dugo očekivana brza cesta prema Omišu i rekonstrukcija prometno opterećenih pravaca u splitskoj aglomeraciji ponovno su među projektima za koje Hrvatske ceste planiraju ulaganja u sljedećoj godini. To proizlazi iz prijedloga financijskog plana za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. godinu, koji je Vlada Republike Hrvatske razmatrala na sjednici održanoj u subotu, 14. studenoga 2026.

Dokument donosi važne informacije o budućim ulaganjima, ali i jednu veliku nepoznanicu. Iako su dalmatinski projekti izrijekom navedeni, nije objavljeno koliko je novca pojedinačno predviđeno za tunel Kozjak, koliko za brzu cestu prema Omišu, a koliko za ostale prometnice u okolici Splita.

Iznosi su, naime, iskazani na razini velikih investicijskih programa koji obuhvaćaju više gradilišta diljem Hrvatske. Prijedlog financijskog plana upućen je u daljnju proceduru, a suglasnost treba dati Hrvatski sabor.

Gotovo 140 milijuna eura za brze ceste: Među njima su i dionice od Solina do Omiša

Jedna od najvećih stavki u planu Hrvatskih cesta odnosi se na program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta, za koji je u 2027. predviđeno točno 139.837.338 eura.

Usporedbe radi, za isti program u 2026. godini predviđeno je približno 109,7 milijuna eura. Planirani iznos za sljedeću godinu tako je veći za oko 30 milijuna eura, odnosno 27,5 posto.

Među projektima koji su obuhvaćeni tim programom nalazi se brza cesta Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš, jedan od najvažnijih prometnih zahvata za istočni dio splitske aglomeracije i područje prema Omišu.

U službenom dokumentu posebno se spominju dvije dionice za koje se planira financiranje i europskim sredstvima. To su dionica čvor Dugi Rat – most Cetina, zajedno sa spojnom cestom od čvora Dugi Rat do državne ceste D8, te dionica čvor Mravince – čvor TTTS.

U istom programu nalazi se i prometnica Plano – Split, a uz dalmatinske projekte obuhvaćeni su i veliki cestovni zahvati u kontinentalnoj Hrvatskoj, među kojima su Podravski ipsilon, Zagrebački prsten i druge brze ceste.

Zato je važno naglasiti da gotovo 140 milijuna eura nije iznos namijenjen isključivo cesti od Solina do Omiša. To je financijski okvir cijelog programa, a bez detaljne raspodjele sredstava nije moguće utvrditi koliki će dio biti uložen u pojedine dalmatinske dionice.

Tunel Kozjak probijen je u srpnju, ali novi ulaz u Split još nije gotov

Drugi veliki projekt koji privlači posebnu pozornost jest Novi ulaz u Split, odnosno prometna veza od čvora Vučevica na autocesti A1, preko tunela Kozjak, do državne ceste D8 na području Kaštela.

Projekt se nalazi u programu spojeva na autoceste, za koji Hrvatske ceste u 2027. planiraju 17.666.998 eura.

To je znatno manje od približno 38,6 milijuna eura predviđenih za isti program u 2026. godini. Međutim, ni taj iznos nije namijenjen samo Kozjaku. Unutar programa nalaze se i spojna cesta od čvora Ravča do Drvenika te cesta od čvora Donja Zdenčina do mosta na Kupi kod Lasinje.

Za 2028. godinu u ovoj programskoj skupini predviđeno je 34,7 milijuna eura, a za 2029. približno 42,4 milijuna eura.

Podsjetimo, 13. srpnja 2026. probijena je glavna cijev tunela Kozjak, duga približno 2,5 kilometara. Riječ je o jednom od najvažnijih građevinskih koraka u realizaciji novog ulaza u Split, no proboj tunela ne znači da je cesta spremna za promet.

Potrebno je dovršiti preostale građevinske i instalacijske zahvate, opremiti tunel te osigurati funkcionalno povezivanje s ostatkom cestovne mreže.

Cjelokupni projekt Novog ulaza u Split, koji uključuje i kasnije prometne faze, Vlada je ranije predstavila kao ulaganje vrijedno više od 120 milijuna eura.

Ono što građane sada najviše zanima jest kada će novi pravac zaista postati prometno funkcionalan i hoće li već tijekom 2027. biti ostvareni ključni preduvjeti za njegovo otvaranje.

Širina i Zagorski put također su u planu: Za program gotovo 119 milijuna eura

Osim novih brzih cesta, Hrvatske ceste u prijedlogu financijskog plana navode i nekoliko važnih rekonstrukcija postojećih prometnica.

U programu ostalih zahvata na državnim cestama, za koji je u 2027. predviđeno 118.774.750 eura, nalaze se rekonstrukcija raskrižja Širina na državnoj cesti D8 u Solinu te Zagorski put u Splitu, državna cesta D433, s uklopom u postojeću prometnu mrežu.

Riječ je o zahvatima koji su važni za svakodnevno odvijanje prometa na splitskom području, osobito zbog opterećenja glavnih prilaznih pravaca.

Program obuhvaća i niz drugih investicija. Među njima su spojna cesta Zagvozd – Imotski, rekonstrukcija raskrižja u Makarskoj, obilaznica Drniša te više cestovnih projekata u ostalim hrvatskim regijama.

Zanimljivo je da je za ovaj program tijekom 2026. predviđeno približno 60,4 milijuna eura, dok se za 2027. planira gotovo dvostruko više.

Ipak, iz dostupnih tablica ne može se zaključiti koliki je dio od 118,8 milijuna eura rezerviran za Širinu i Zagorski put, niti precizno odrediti dinamiku pojedinih radova.

U planu su i ceste na Hvaru te dodatna ulaganja u Dalmaciji

Financijski plan Hrvatskih cesta obuhvaća i ulaganja u otočnu prometnu infrastrukturu.

Za program rekonstrukcije i uređenja cesta na otocima u 2027. predviđeno je 16,16 milijuna eura, a među navedenim projektima nalazi se i rekonstrukcija državne ceste D116 na Hvaru, na dionici Sućuraj – Bogomolje – Poljica.

Time se popis planiranih investicija u Dalmaciji ne zaustavlja samo na splitskoj aglomeraciji.

Ujedno, u dokumentu su navedena i sredstva koja Hrvatske ceste planiraju povući putem europskih fondova. Za 2027. ukupno je predviđeno približno 113,1 milijun eura pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije, za više strateških cestovnih projekata, uključujući neke u srednjoj Dalmaciji.

Ni taj iznos nije moguće u cijelosti pripisati dalmatinskim gradilištima.

Koliko će kilometara biti izgrađeno i kada će ceste biti otvorene?

Financijski plan sadrži i pokazatelje očekivanih rezultata.

Na razini cijelog programa brzih cesta u 2027. godini cilj je izgradnja 21,3 kilometra, dok se za program spojnih cesta na autoceste navodi 5,1 kilometar. No ni ti pokazatelji nisu razrađeni po pojedinim projektima.

To znači da iz objavljenog plana nije moguće doznati koliko bi kilometara brze ceste prema Omišu trebalo biti dovršeno tijekom 2027. godine, kao ni odnosi li se planirani rezultat programa spojnih cesta u cijelosti ili samo dijelom na novi ulaz u Split.

Uvrštavanje projekta u financijski plan važan je pokazatelj da se s ulaganjima računa, ali samo po sebi nije jamstvo početka radova na svakoj dionici niti dokaz da će prometnica biti otvorena u određenom roku.

Zato ostaju otvorena ključna pitanja na koja bi Hrvatske ceste trebale odgovoriti: koliko je sredstava za 2027. stvarno predviđeno za svaku dionicu, koji se radovi planiraju izvesti, kakav je status dokumentacije i otkupa zemljišta te koji su realni rokovi dovršetka.

Za stanovnike Splita, Solina, Kaštela, Podstrane, Dugog Rata i Omiša riječ je o projektima koji bi trebali dugoročno promijeniti način svakodnevnog putovanja.

No dok se ne objave pojedinačni financijski i vremenski planovi, ostaje velika razlika između milijuna upisanih u državne dokumente i kilometara cesta kojima će građani zaista moći voziti.