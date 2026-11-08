Novi udarac za Bilića uoči važnih utakmica Hrvatske: Šutalo šepajući napustio teren, lista ozlijeđenih sve je duža

Trideset treća minuta utakmice Napolija i Lazija donijela je prizor koji hrvatski izbornik Slaven Bilić nije želio vidjeti. Josip Šutalo napustio je teren šepajući, uz pomoć klupskih liječnika, a uoči početka novog ciklusa Lige nacija otvorilo se još jedno pitanje. Hoće li Hrvatska moći računati na svojeg stopera?

Liječnička služba potom mu je zamotala stražnju ložu. Službenih informacija o težini ozljede zasad nema, no njegov nastup za reprezentaciju sada je pod upitnikom. Umjesto njega u igru je ušao Diogo Leite.

Vijest dolazi u nezgodnom trenutku za Bilića, koji je u subotu objavio konačan popis igrača. Do okupljanja je ostalo vrlo malo vremena, a popis onih na koje ne može računati već je zabrinjavajuće dug, piše Net.hr.

Marin Pongračić otpao je zbog ozljede stražnje lože desne noge, dok je Franju Ivanovića iz reprezentativnih planova izbacio lakši potres mozga. Okupljanje će propustiti i Andrej Kramarić zbog problema s koljenom i patelom, prema onom što je kazao Slaven Bilić na presici u subotu. Šutalo bi tako mogao postati još jedan važan izostanak uoči dvaju zahtjevnih susreta.

Hrvatska se okuplja u ponedjeljak, 9. studenoga, a već tri dana poslije čeka je utakmica protiv Engleske. U nedjelju, 15. studenoga, slijedi ogled s Češkom.

Raspored ostavlja malo prostora za prilagodbu. Dok se približava prvo okupljanje, Bilić čeka liječničke vijesti koje će pokazati je li u 33. minuti susreta Napolija i Lazija ostao bez još jednog važnog igrača.

Standings provided by Sofascore