Novi udar za iznajmljivače: U dijelu Splita apartman s četiri kreveta mogao bi plaćati 200 eura više! Evo izračuna za Dalmaciju

Dalmatinskim privatnim iznajmljivačima mogao bi porasti godišnji porezni račun! Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj u četvrtak, 5. studenoga, uputila je Hrvatskom saboru konačni prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak, kojim se predviđa povećanje minimalnog paušalnog poreza na turistički smještaj u najrazvijenijim turističkim sredinama.

Prema prijedlogu, u gradovima i općinama prve kategorije turističke razvijenosti najniži dopušteni paušalni porez povećao bi se sa 100 na 150 eura po krevetu godišnje, dok bi se u drugoj kategoriji minimum povećao sa 70 na 100 eura.

Na prvi pogled možda nije riječ o velikim iznosima, ali kada se porez pomnoži s brojem kreveta, razlike postaju osjetne. Iznajmljivač koji trenutačno plaća 100 eura po krevetu, a ima četiri kreveta, godišnje izdvaja 400 eura. Prema predloženom minimumu izdvajao bi najmanje 600 eura, odnosno 200 eura više nego dosad.

Međutim, neće svi iznajmljivači automatski plaćati više. Dalmacija Danas provjerila je postojeće lokalne porezne odluke, a rezultati pokazuju zanimljive razlike.

Split: U centru već plaćaju 250 eura, ali Žrnovnica, Stobreč i okolna naselja mogli bi osjetiti povećanje

Grad Split pripada prvoj kategoriji turističke razvijenosti, ali trenutačno primjenjuje različite porezne iznose ovisno o području na kojem se smještaj nalazi.

Prema odluci Gradskog vijeća iz veljače 2025. godine, koja je na snazi i u 2026., porez je raspoređen u nekoliko zona.

U prvoj zoni, koja obuhvaća staru gradsku jezgru, iznajmljivači plaćaju 250 eura po krevetu godišnje. U drugoj zoni, koja obuhvaća ostale gradske kotareve izvan najuže povijesne jezgre, iznos je 150 eura.

No u trećoj i četvrtoj zoni, koje obuhvaćaju Stobreč, Kamen, Slatine, Žrnovnicu, Sitno Donje, Sitno Gornje i Srinjine, porez trenutačno iznosi 100 eura po krevetu.

Upravo bi iznajmljivači u tim naseljima mogli biti među onima na koje će se nove zakonske odredbe najizravnije odraziti.

Ako minimalni porez za prvu kategoriju turističke razvijenosti doista poraste na 150 eura, dosadašnja stopa od 100 eura više ne bi bila u skladu s novim zakonskim minimumom.

Za apartman s četiri kreveta to bi značilo povećanje godišnjeg poreza s 400 na najmanje 600 eura, a za šest kreveta sa 600 na najmanje 900 eura.

S druge strane, u splitskoj staroj gradskoj jezgri, gdje je porez već 250 eura po krevetu, samo povećanje zakonskog minimuma ne bi zahtijevalo novu korekciju.

Trogir, Hvar i Dubrovnik također bi mogli osjetiti promjene. Makarska je već iznad novog minimuma

Zanimljiv je primjer Trogira. Tamošnje Gradsko vijeće u veljači 2025. odlučilo je primjenjivati najniži tada dopušteni porez od 70 eura po krevetu, jednak za sva naselja na području grada.

Budući da Trogir pripada drugoj kategoriji turističke razvijenosti, predloženi novi minimum za njega iznosi 100 eura po krevetu.

To bi značilo da bi godišnji porez za četiri kreveta porastao s 280 na najmanje 400 eura, a za šest kreveta s 420 na najmanje 600 eura.

Slična je situacija u Hvaru, gdje je Gradsko vijeće 2025. godine odredilo porez od 100 eura po krevetu. Kako Grad Hvar pripada prvoj kategoriji turističke razvijenosti, novi zakonski minimum iznosio bi 150 eura.

U Dubrovniku se već primjenjuje sustav zona. Najskuplja zona plaća 250 eura po krevetu, druga 150 eura, dok treća i četvrta zona plaćaju 100 eura. Zbog toga bi povećanje minimuma moglo zahvatiti i iznajmljivače na rubnim dijelovima Dubrovnika te u naseljima poput Mokošice, Zatona i Orašca.

Makarska je drukčiji primjer. Tamo su za 2026. godinu već određeni iznosi od 180, 230 i 300 eura po krevetu, ovisno o zoni. Svi su oni iznad predloženog novog zakonskog minimuma za prvu kategoriju, pa samo povećanje donje granice ne bi zahtijevalo njihovu promjenu.

Koliko bi se plaćalo za četiri ili šest kreveta? Donosimo usporedbu

Na temelju postojećih gradskih odluka i Vladina prijedloga izračunali smo kako bi izgledale godišnje obveze kada bi se postojeće stope ispod novog minimuma podigle upravo na taj minimum, dok bi ostale ostale nepromijenjene.

Grad ili područje Sada po krevetu Prema novom minimumu Split – stara jezgra 250 € 250 € Split – druga zona 150 € 150 € Split – Žrnovnica, Stobreč i druga rubna područja 100 € 150 € Trogir 70 € 100 € Hvar 100 € 150 € Dubrovnik – treća i četvrta zona 100 € 150 € Makarska 180–300 € 180–300 €

Primjer godišnjeg poreza za četiri kreveta:

Split, rubna područja: 400 → 600 €

Trogir: 280 → 400 €

Hvar: 400 → 600 €

Dubrovnik, treća i četvrta zona: 400 → 600 €

Makarska: 720–1.200 €, bez obveznog povećanja zbog novog minimuma

Primjer za šest kreveta:

Split, rubna područja: 600 → 900 €

Trogir: 420 → 600 €

Hvar: 600 → 900 €

Dubrovnik, treća i četvrta zona: 600 → 900 €

Navedeni izračuni predstavljaju usporedbu prema predloženim minimalnim stopama, a ne konačna porezna rješenja. Gradovi i općine mogu određivati i više iznose, unutar zakonom dopuštenog raspona.

Također, riječ je isključivo o godišnjem paušalnom porezu na dohodak od turističkog smještaja. U izračun nisu uključene druge moguće obveze, poput turističke pristojbe, turističke članarine ili poreza na nekretnine.

Porezna uprava dobiva nove mogućnosti, a Vlada predlaže i poseban porez od 50 posto

Predložene izmjene ne odnose se samo na iznose koje plaćaju privatni iznajmljivači.

Vlada planira i automatiziranu razmjenu podataka između nadležnih tijela i Porezne uprave te mogućnost automatskog upisa i ispisa poreznih obveznika koji ostvaruju dohodak od turističkog smještaja.

Time bi Porezna uprava trebala učinkovitije pratiti porezne obveze povezane s registriranim turističkim smještajem.

U paketu poreznih izmjena nalazi se i prijedlog jednokratnog poreza na prekomjernu profitnu maržu po stopi od 50 posto za određene velike i srednje poduzetnike u poreznom razdoblju 2026. godine.

Prema Vladinu prijedlogu, mjerom bi bili obuhvaćeni poduzetnici koji ispunjavaju propisane uvjete, uključujući ostvarivanje više od polovice vrijednosti isporuka u Hrvatskoj.

Prekomjerna profitna marža utvrđivala bi se usporedbom marže ostvarene u 2026. s prosječnom maržom iz prethodne tri godine.

Važno je naglasiti da to nije porez od 50 posto na ukupnu dobit svih poduzetnika, nego posebno oporezivanje osnovice povezane s utvrđenom prekomjernom maržom.

Ministar financija Tomislav Ćorić obrazložio je da je cilj mjere spriječiti pretjerano povećavanje profitnih marži i ublažiti inflacijske pritiske.

Hoće li povećanje doista stupiti na snagu?

Ključno je naglasiti da je Vlada 5. studenoga Hrvatskom saboru uputila konačni prijedlog zakonskih izmjena. To znači da predložene nove minimalne stope još nisu zakon na snazi.

Vladin porezni paket priprema se za primjenu od 1. siječnja 2027. godine, ali za to je potrebno dovršiti zakonodavni postupak.

Ako izmjene budu usvojene, lokalne vlasti morat će voditi računa o novim zakonskim granicama pri određivanju paušalnog poreza.

Posebno je važno što se izmjenama povećavaju i iznosi koji se primjenjuju kada lokalna predstavnička tijela ne donesu odgovarajuću odluku. Za prvu kategoriju taj bi se iznos povećao s 200 na 225 eura, a za drugu sa 135 na 150 eura po krevetu.

Za brojne dalmatinske iznajmljivače najvažnije će stoga biti odluke njihovih gradova i općina. Tek nakon usvajanja zakona i utvrđivanja lokalnih poreznih iznosa bit će jasno koliko će tko stvarno plaćati.

Jedno je, međutim, već jasno: predložena reforma mogla bi najviše promijeniti porezne račune upravo onih iznajmljivača koji sada plaćaju najniži dopušteni paušal.