Novi udar na vozače: Dizel dosegnuo povijesnih 1,80 eura, a na jesen moguća nestašica

Dizelsko gorivo u Hrvatskoj od danas stoji rekordnih 1,80 eura po litri, iako je cijena sirove nafte osjetno niža nego prilikom prethodnog cjenovnog rekorda iz 2022. godine. Stručnjaci upozoravaju da problem više nije samo cijena nafte, nego nedostatak gotovih naftnih derivata na svjetskom tržištu.

Dosadašnji rekord dizela bio je 1,78 eura po litri u listopadu 2022., kad je barel Brenta stajao gotovo 99 dolara. Danas je cijena barela desetak dolara niža, ali je dizel ipak skuplji.

Benzin je također poskupio i sada stoji 1,63 eura po litri, dok je plavi dizel poskupio na 1,27 eura.

Zašto dizel poskupljuje ako nafta nije?

Naftni stručnjak Davor Štern objansio da se cijene sirove nafte i gotovih derivata više ne kreću nužno zajedno, piše novinar Novog lista Marinko Glavan.

Dugotrajna blokada Hormuškog tjesnaca zbog američko-iranskog rata otežava transport goriva iz Perzijskog zaljeva, dok su u rusko-ukrajinskom ratu rafinerije sve češće mete napada. Zbog smanjene proizvodnje i otežanog transporta na tržištu nedostaje gotovih derivata, posebno dizela.

"Derivatima, kojih na svjetskom tržištu nedostaje, danas se trguje na odvojenim platformama“, objašnjava Štern.

Na rast cijena, dodaje, utječu i burzovne špekulacije, inflacija te odnos dolara i eura.

Štern smatra da sadašnje poskupljenje dizela samo po sebi ne bi trebalo značajnije povećati cijene proizvoda koji se prevoze kamionima i drugim prijevoznim sredstvima. Upozorava, međutim, da bi trgovci poskupljenje goriva mogli iskoristiti kao razlog za povećanje maloprodajnih cijena.

Na jesen moguća nestašica

Pojedini europski naftni stručnjaci upozoravaju da bi se Europa ove jeseni mogla suočiti ne samo s visokim cijenama nego i s fizičkim nedostatkom dizela.

Drugi procjenjuju da bi nedostatak mogli nadoknaditi viškovi iz SAD-a i drugih država, ali uz znatno više cijene.

Hrvatskoj bi u toj situaciji trebala pomoći Inina Rafinerija nafte Rijeka. Novo postrojenje za preradu teških ostataka trebalo bi povećati domaću proizvodnju dizela i omogućiti preradu težih i jeftinijih vrsta sirove nafte. Prema posljednjim informacijama Ine, postrojenje bi trebalo početi raditi do kraja godine.

Vlada je u međuvremenu zadržala snižene trošarine i dodatno smanjila premije za dizel. Navodi da bi bez mjera ograničavanja cijena litra dizela sada stajala 2,01 euro, a benzina 1,78 eura.