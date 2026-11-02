Novi udar na novčanike? Stižu nove cijene goriva

Vlada će danas na telefonskoj sjednici donijeti odluku o cijenama goriva za idućih tjedan dana.

Ne bude li promjena u odnosu na očekivanja i dodatnih intervencija, cijene ostaju uglavnom na prošlotjednoj razini.

Poskupjeti bi trebao tek Eurodizel i to za jedan cent, pa će nova cijena biti 1,89 eura po litri.

Benzin ostaje 1,69 eura po litri, a plavi dizel 1,45 eura.

Cijene nafte na svjetskim tržištima u ponedjeljak su oslabile, pa se barel referentne nafte Brent kretao oko 111 dolara, dok je američki WTI stajao približno 102 dolara. Unatoč jutarnjem padu, nafta je tijekom proteklih sedam dana zabilježila rast, a Brent je krajem listopada dosegnuo najvišu razinu od travnja, potaknut strahovima od eskalacije sukoba na Bliskom istoku i mogućih poremećaja u opskrbi.

U idućim danima očekuje se nastavak izrazito volatilnog trgovanja, pri čemu će smjer cijena ponajviše ovisiti o razvoju američko-iranskog sukoba, diplomatskim pokušajima smirivanja napetosti i ishodu američkih izbora.

Analitičari upozoravaju da bi novi napadi na energetsku infrastrukturu ili transportne pravce mogli ponovno potaknuti rast cijena, dok bi napredak u pregovorima mogao donijeti dodatno pojeftinjenje nafte.