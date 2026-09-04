Novi udar na džepove Zadrana: Voda ponovno poskupjela, građani ogorčeni

Zadranima je voda ove godine već dvaput poskupjela, posljednji put početkom srpnja. U Vodovodu poskupljenje opravdavaju usklađivanjem cijena, dok građani tvrde da su uz skuplju vodu dobili i nove, nepotrebne troškove, prenosi HRT.

"Uvijek izmišljaju nešto novo"

Dvadesetak zadarskih ulica jutros je bilo bez pitke vode zbog radova ili redovitog održavanja sustava. "Jutros smo se digli i bilo je vode sat vremena, a poslije je nije bilo", govori Mile iz Zadra.

Odlazak u trgovinu po kanistar vode jednostavno je rješenje problema. No ono što većinu zabrinjava jest poskupljenje vode i to već drugi put ove godine. "Nijedna cijena koja raste nije dobra. Bez obzira na sve", dodaje Mile.

Jedinstvenu cijenu vode za zadarsko područje nije lako izračunati. Tu su varijabilni i fiksni dio, kao i različiti drugi dodaci. No razlika na računu lako je uočljiva.

"Poskupjelo je dosta. Prošli mjesec račun je bio oko 40, a ovaj 60 eura", naglašava Ivan iz Zadra.

U Vodovodu opravdaju poskupljenja

Iz zadarskog Vodovoda objašnjavaju da su, sukladno zakonskim odredbama, nakon pripajanja Virskog vodovoda do 1. srpnja morali uskladiti cijene. Najviše je poskupjela stavka "odvodnje i pročišćavanja".

Zašto je poskupjelo? Zato što su naši potrošači na prijašnjim računima za vodu, bez obzira na to jesu li spojeni na kanalizaciju ili imaju septičke jame, plaćali te dvije stavke. Prema novoj uredbi, to se moralo razdvojiti. Onaj tko nije spojen na javnu kanalizaciju, odnosno tko ima septičku jamu, na računima više neće imati te dvije stavke, ali će plaćati punu cijenu odvoza autocisternom, naglasio je Tomislav Matek, direktor Vodovoda d.o.o. Zadar.

Nove stavke na računu, dakako, nisu prošle neprimijećeno. "Samo se uvijek izmišlja nešto novo. To je porez na normalnog čovjeka", kazao je Branko iz Zadra. Jedina je dobra vijest da redukcija vode, unatoč iznimno sušnom razdoblju koje će još potrajati, neće biti.