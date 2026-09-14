NOVI UDAR NA DŽEPOVE Od sutra poskupljuje gorivo

Vlada Republike Hrvatske danas je održala 202. telefonsku sjednicu na kojoj su donesene uredbe kojima se nastavlja regulirati cijena goriva.
U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija i trošarina ostaju nepromijenjene.
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, cijene se i dalje računaju prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnih sedam dana, uz ograničene premije.
Nova uredba stupa na snagu 15. rujna 2026. godine, a ovakav režim vrijedit će sljedećih sedam dana.
Nove cijene goriva iznosit će:
- 1,73 eura po litri za benzinsko gorivo, što je povećanje od 0,06 eura
- 1,85 eura po litri za dizelsko gorivo, također povećanje od 0,06 eura
- 1,40 eura po litri za plavi dizel, povećanje od 0,06 eura
- 1,38 eura po kilogramu za UNP za spremnike, povećanje od 0,05 eura
- 1,95 eura po kilogramu za UNP za boce, povećanje od 0,05 eura
Iz Vlade navode da bi cijene bile još više kada ne bi bilo njihovih mjera i ograničenja.
Bez državne regulacije cijene bi, prema izračunu Vlade, iznosile:
- 1,93 eura po litri benzina
- 2,16 eura po litri dizela
- 1,49 eura po litri plavog dizela
- 1,49 eura po kilogramu UNP-a za spremnike
- 2,19 eura po kilogramu UNP-a za boce
Nove cijene vrijedit će od ponedjeljka, 15. rujna, tijekom sljedećih sedam dana.