NOVI UDAR NA DŽEPOVE Od sutra poskupljuje gorivo

Vlada Republike Hrvatske danas je održala 202. telefonsku sjednicu na kojoj su donesene uredbe kojima se nastavlja regulirati cijena goriva.

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija i trošarina ostaju nepromijenjene.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, cijene se i dalje računaju prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnih sedam dana, uz ograničene premije.

Nova uredba stupa na snagu 15. rujna 2026. godine, a ovakav režim vrijedit će sljedećih sedam dana.

Nove cijene goriva iznosit će:

1,73 eura po litri za benzinsko gorivo , što je povećanje od 0,06 eura

, što je povećanje od 0,06 eura 1,85 eura po litri za dizelsko gorivo , također povećanje od 0,06 eura

, također povećanje od 0,06 eura 1,40 eura po litri za plavi dizel , povećanje od 0,06 eura

, povećanje od 0,06 eura 1,38 eura po kilogramu za UNP za spremnike , povećanje od 0,05 eura

, povećanje od 0,05 eura 1,95 eura po kilogramu za UNP za boce, povećanje od 0,05 eura

Iz Vlade navode da bi cijene bile još više kada ne bi bilo njihovih mjera i ograničenja.

Bez državne regulacije cijene bi, prema izračunu Vlade, iznosile:

1,93 eura po litri benzina

2,16 eura po litri dizela

1,49 eura po litri plavog dizela

1,49 eura po kilogramu UNP-a za spremnike

2,19 eura po kilogramu UNP-a za boce

Nove cijene vrijedit će od ponedjeljka, 15. rujna, tijekom sljedećih sedam dana.