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NOVI UDAR NA DŽEPOVE Od sutra poskupljuje gorivo

Evo detalja
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Vlada Republike Hrvatske danas je održala 202. telefonsku sjednicu na kojoj su donesene uredbe kojima se nastavlja regulirati cijena goriva.

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija i trošarina ostaju nepromijenjene.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, cijene se i dalje računaju prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnih sedam dana, uz ograničene premije.

 

Nova uredba stupa na snagu 15. rujna 2026. godine, a ovakav režim vrijedit će sljedećih sedam dana.

Nove cijene goriva iznosit će:

  • 1,73 eura po litri za benzinsko gorivo, što je povećanje od 0,06 eura
  • 1,85 eura po litri za dizelsko gorivo, također povećanje od 0,06 eura
  • 1,40 eura po litri za plavi dizel, povećanje od 0,06 eura
  • 1,38 eura po kilogramu za UNP za spremnike, povećanje od 0,05 eura
  • 1,95 eura po kilogramu za UNP za boce, povećanje od 0,05 eura

Iz Vlade navode da bi cijene bile još više kada ne bi bilo njihovih mjera i ograničenja.

Bez državne regulacije cijene bi, prema izračunu Vlade, iznosile:

  • 1,93 eura po litri benzina
  • 2,16 eura po litri dizela
  • 1,49 eura po litri plavog dizela
  • 1,49 eura po kilogramu UNP-a za spremnike
  • 2,19 eura po kilogramu UNP-a za boce

Nove cijene vrijedit će od ponedjeljka, 15. rujna, tijekom sljedećih sedam dana.

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