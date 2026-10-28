Novi udar na džepove građana! Ove cijene mogle bi eksplodirati: Računi za grijanje mogli bi porasti za stotine eura

Europa se ponovno suočava s ozbiljnim izazovima na energetskom tržištu. Nakon krize iz 2022. godine, kada su cijene energenata dosegnule povijesne razine, novi geopolitički poremećaji i smanjena opskrba plinom izazivaju zabrinutost uoči zimskih mjeseci. Kako piše Euronews, referentna europska cijena prirodnog plina, poznata kao nizozemski TTF, početkom siječnja iznosila je približno 28 eura po megavatsatu. U ponedjeljak se kretala oko 96 eura, a u jednom trenutku dosegnula je čak 97,64 eura, što je najviša razina od prosinca 2022. godine. Riječ je o povećanju od približno 234 posto u manje od deset mjeseci.

Skladišta plina nikad praznija u ovo doba godine

Dodatnu zabrinutost izazivaju podaci o europskim zalihama plina. Prema informacijama instituta Bruegel, skladišta su 24. listopada bila popunjena svega 74,6 posto. U istom razdoblju prošle godine popunjenost je iznosila 82,9 posto, dok su 2023. godine skladišta bila gotovo potpuno puna, s čak 98,5 posto kapaciteta. Prema Institutu za energetsku ekonomiju i financijsku analizu (IEEFA), riječ je o najnižoj popunjenosti za ovo doba godine otkako se 2011. godine prate podaci. Jedan od glavnih razloga poremećaja jest rat s Iranom i zatvaranje Hormuškog tjesnaca, zbog čega je prekinut važan opskrbni pravac ukapljenog prirodnog plina iz Katara. Situaciju dodatno komplicira najavljena zabrana uvoza ruskog ukapljenog plina u Europsku uniju od siječnja 2027. godine.

Koliko bi građani mogli plaćati više?

Posebno zabrinjavaju procjene mogućeg rasta troškova grijanja. Terminske cijene plina za nadolazeće zimske mjesece kreću se oko 95 eura po megavatsatu, dok je prošlozimski prosjek iznosio približno 36 eura. Ta razlika odgovara povećanju od oko šest eurocenti po potrošenom kilovatsatu. Prema ilustrativnom izračunu koji donosi Euronews, kućanstvo koje tijekom zime potroši približno 10.000 kilovatsati plina moglo bi imati oko 600 eura dodatnih troškova samo za energent, odnosno približno 715 eura uz pretpostavljeni PDV od 20 posto. Ipak, važno je naglasiti da se ne radi o najavi tolikog povećanja računa u Hrvatskoj. Stvarni troškovi ovisit će o nacionalnim propisima, ugovorenim tarifama, državnim subvencijama i tome koliko će rast veleprodajnih cijena biti prenesen na krajnje korisnike.

Energetski stručnjaci upozoravaju da se stanje na tržištu neće tako brzo stabilizirati. Prema procjenama konzultantske tvrtke Wood Mackenzie, europska skladišta plina krajem ožujka mogla bi biti popunjena svega 17 do 20 posto, pod pretpostavkom prosječne zime i postupnog oporavka opskrbe s Bliskog istoka. Ako zima bude hladnija od očekivane, zalihe bi se mogle dodatno smanjiti, a cijene ponovno porasti. Tom Marzec-Manser, direktor za europsko tržište plina i LNG-a u tvrtki Wood Mackenzie, upozorio je da bi globalnom tržištu moglo trebati sve do jeseni 2028. godine da ponovno uspostavi ravnotežu, čak i ako sukob na Bliskom istoku završi do kraja ove godine. To znači da bi europski potrošači s povišenim cijenama energenata mogli živjeti još najmanje dvije godine.

Stručnjaci savjetuju štednju energije

Ana Maria Jaller-Makarewicz, vodeća energetska analitičarka za Europu pri IEEFA-i, ističe da će vremenske prilike imati ključnu ulogu u određivanju potrošnje i cijena plina tijekom zime. Posebno će važni biti temperature i proizvodnja električne energije iz vjetra, jer slabija proizvodnja iz obnovljivih izvora može povećati potrebu za korištenjem plina. Stručnjaci građanima savjetuju racionalnije korištenje grijanja. Samo smanjenje temperature u prostorijama za jedan Celzijev stupanj moglo bi, ovisno o uvjetima, donijeti uštedu energije do deset posto.

Dodatne uštede moguće su boljom izolacijom prozora i vrata te prilagodbom temperature tople vode. Iako još nije moguće precizno procijeniti koliko će poskupljenja pogoditi hrvatska kućanstva, kretanja na europskom energetskom tržištu pokazuju da bi predstojeća zima mogla biti financijski zahtjevna za brojne građane.