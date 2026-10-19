NOVI UDAR NA DŽEPOVE GRAĐANA Od utorka stižu nove cijene goriva

Od utorka, 20. listopada, na snagu stupaju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin poskupljuju, dok će benzin biti neznatno jeftiniji. Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela nove uredbe kojima nastavlja regulirati najviše maloprodajne cijene naftnih derivata.

Prema novoj odluci Vlade, cijena benzina smanjuje se za jedan cent po litri, dok će vozači dizelskih vozila od utorka plaćati četiri centa više po litri. Poskupljuje i plavi dizel, i to za pet centi, dok cijene ukapljenog naftnog plina rastu za devet centi po kilogramu.

Evo novih cijena goriva od utorka

Nove najviše maloprodajne cijene, koje će vrijediti od 20. listopada 2026., iznosit će:

Benzin: 1,73 eura po litri (pojeftinjenje za 0,01 euro)

Dizel: 1,87 eura po litri (poskupljenje za 0,04 eura)

Plavi dizel: 1,43 eura po litri (poskupljenje za 0,05 eura)

UNP za spremnike: 1,76 eura po kilogramu (poskupljenje za 0,09 eura)

UNP za boce: 2,34 eura po kilogramu (poskupljenje za 0,09 eura)

Nove cijene vrijedit će sljedećih sedam dana, nakon čega će se ponovno usklađivati s kretanjima na tržištu.

Koliko će vozači više plaćati?

Poskupljenje dizela posebno će osjetiti vozači koji redovito koriste dizelska vozila.

Primjerice, za spremnik od 50 litara dizela od utorka će trebati izdvojiti 93,50 eura, odnosno dva eura više nego prema dosadašnjim cijenama.

S druge strane, isti spremnik benzina stajat će 86,50 eura, što je 50 centi manje nego dosad.

Bez Vladinih mjera gorivo bi bilo znatno skuplje

Iz Vlade ističu kako bi cijene goriva bile osjetno više da nema mjera kojima se ograničavaju najviše maloprodajne cijene.

Prema njihovim izračunima, bez regulacije cijene bi iznosile:

Benzin – 1,91 euro po litri

Dizel – 2,18 eura po litri

Plavi dizel – 1,51 euro po litri

UNP za spremnike – 1,87 eura po kilogramu

UNP za boce – 2,58 eura po kilogramu

To znači da će, prema Vladinu izračunu, litra dizela uz postojeće mjere biti 31 cent jeftinija nego što bi bila bez njih, dok će benzin biti jeftiniji za 18 centi po litri.

Novi režim vrijedi sedam dana

Vlada je u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje smanjila trošarinu na dizelsko gorivo za jedan cent po litri, dok su premija i trošarina za benzinsko gorivo povećane za jedan cent po litri.

Najviše maloprodajne cijene i dalje se određuju prema propisanoj formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju te ograničene premije energetskih subjekata.

Nove cijene na snagu stupaju u utorak, 20. listopada, i vrijedit će do sljedećeg usklađivanja.