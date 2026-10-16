NOVI UDAR NA DŽEPOVE GRAĐANA Hrana i higijena sve skuplje, četveročlanoj obitelji za osnovno treba gotovo 500 eura

Troškovi života u Hrvatskoj nastavljaju rasti, a najnoviji podaci pokazuju da građani sve više izdvajaju čak i za najosnovnije prehrambene i higijenske proizvode. Četveročlanoj obitelji u rujnu je za skromnu mjesečnu kupnju trebalo prosječno 492,86 eura, odnosno 8,71 euro više nego u kolovozu.

Pokazalo je to istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR i Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP), objavljeno u petak.

Riječ je o takozvanoj košarici za preživljavanje, koja obuhvaća 51 proizvod potreban za osnovnu prehranu te minimalno održavanje osobne higijene i čistoće kućanstva. U samo mjesec dana njezina je cijena na nacionalnoj razini porasla za 1,80 posto.

Zagreb najskuplji, samo jedna županija zabilježila pojeftinjenje

Najviše novca za temeljnu potrošačku košaricu u rujnu su morali izdvojiti stanovnici Zagreba, gdje je njezina vrijednost dosegnula 507,20 eura. To je gotovo 11 eura više nego prethodnog mjeseca.

Odmah iza Zagreba nalazi se Varaždinska županija s iznosom od 506,34 eura, dok je Karlovačka županija na trećem mjestu s 503,48 eura. Dubrovačko-neretvanska županija, koja je u kolovozu bila najskuplja, spustila se na četvrto mjesto.

S druge strane, najpovoljnija osnovna kupnja bila je u Požeško-slavonskoj županiji, gdje je košarica iznosila 475,38 eura. Slijede Brodsko-posavska s 477,60 eura te Vukovarsko-srijemska s 479,22 eura.

Zanimljivo je da je Istarska županija jedina zabilježila pad cijene, i to za svega 85 centi, na 493 eura.

Najizraženije mjesečno poskupljenje osnovne košarice zabilježeno je u Ličko-senjskoj županiji, gdje je trošak porastao za 16,03 eura. Slijede Međimurska s rastom od 15,28 eura i Sisačko-moslavačka s 14,22 eura.

Razlika između najskuplje i najjeftinije županije sada iznosi 31,82 eura.

Za uobičajenu obiteljsku kupnju potrebno više od 730 eura

Još veći izdatak predstavlja standardna potrošačka košarica, koja sadrži 77 proizvoda i bolje odražava stvarne kupovne navike hrvatskih kućanstava.

Njezina je prosječna vrijednost u rujnu dosegnula 734,42 eura, što predstavlja povećanje od 7,62 eura ili 1,05 posto u odnosu na kolovoz.

Na vrhu ljestvice ovaj se put našla Varaždinska županija, gdje je standardna košarica koštala čak 751,19 eura. Slijedi Zagreb sa 748,57 eura, dok je Dubrovačko-neretvanska županija, nakon pojeftinjenja od 3,70 eura, završila na trećem mjestu sa 746,03 eura.

Najniže cijene zabilježene su u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je za istu kupnju trebalo 716,37 eura. Nešto skuplje bile su Brodsko-posavska sa 717,64 eura i Požeško-slavonska sa 718,57 eura.

Najveći rast standardne košarice dogodio se u Sisačko-moslavačkoj županiji, čak 24,71 euro, a značajna poskupljenja zabilježena su i u Međimurskoj te Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Ni samci nisu pošteđeni poskupljenja

Rast cijena osjetila su i manja kućanstva.

Za tročlanu obitelj temeljna košarica u rujnu je iznosila 391,49 eura, odnosno 6,93 eura više nego mjesec ranije. Samcu je za osnovne proizvode trebalo 252,86 eura, što je povećanje od 4,69 eura.

Kada je riječ o standardnoj košarici, tročlana obitelj izdvajala je prosječno 585,89 eura, dok je samačko kućanstvo za takvu kupnju moralo osigurati 331,47 eura.

Poskupjeli sir, mlijeko, kava i brojni drugi proizvodi

Posebno zabrinjavaju podaci iz posljednjeg tjedna rujna, kada su u kontinentalnoj Hrvatskoj zabilježeni izraženiji skokovi cijena.

Prema riječima Siniše Bogdanića iz Koliko.HR-a, među proizvodima koji su poskupjeli nalaze se stopostotni sok od jabuke, polutvrdi sir, pašteta, vino, smrznute mahune, mlijeko, kava i smrznuti grašak.

Istodobno su zabilježena i određena pojeftinjenja. Manje je trebalo izdvojiti za ribu, rajčice, limun, šunku i tablete za perilicu posuđa.

Bogdanić napominje da se podaci odnose na nacionalne prosjeke i proizvode čije cijene portal redovito prati.

Zbog rasta cijena zabilježenog krajem rujna upozorava i da bi listopadska potrošačka košarica mogla biti dodatno skuplja.

„Građani će plaćati više, a kući nositi manje”

Na rezultate istraživanja osvrnula se i predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević, koja upozorava da rast cijena osnovnih namirnica i dalje opterećuje kućne proračune.

Ističe kako pojedina pojeftinjenja ne mogu nadoknaditi ukupni rast troškova jer su poskupljenja izraženija i brojnija.

Prema njezinoj ocjeni, potrošači će nastaviti izdvajati sve više novca, dok će količina proizvoda koju mogu kupiti ostajati sve manja.

Najnoviji podaci tako pokazuju da je i skromna mjesečna kupnja za mnoge hrvatske obitelji sve ozbiljniji financijski izazov, a nastavak rasta cijena mogao bi dodatno opteretiti kućne proračune.