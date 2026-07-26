Novi udar na džepove građana: Evo što nas možda očekuje od utorka

Građani od utorka još praznijih džepova. Cijene goriva od utorka ponovno rastu, a to bi se moglo preliti i na hranu i usluge. Vozačima je i sada previše.

"Sve je preskupo u odnosu na plaće, u odnosu na sve, ali preživjet ćemo", rekao je Denis iz Zagreba.

"Moramo točiti, što ćemo, ne možemo si pomoći oko toga, ne", dodao je Marcel iz Zagreba.

Uzmimo vozača koji mjesečno natoči dva puna spremnika dizela - danas ga to košta 159 eura, a od utorka 181. Na medijalnu neto plaću to znači da na gorivo odlazi gotovo sedmina mjesečne zarade.

Poskupljenje se ne zaustavlja na crpki. Prvi ga osjete prijevoznici, kojima je gorivo najveći trošak.

"Ako se ovaj trend poskupljenja nastavi, prijevoznici će opet morati dizati cijene, to je neminovno jer nama je to direktan trošak i mi budemo morali dići cijene", rekao je Branko Trstenjački.

A kad poskupi prijevoz, poskupi i sve što stane u kamion. Najvažnija je hrana.

"Ako se situacija ova s ovako visokom cijenom energenata održi, onda će biti problema, naravno da će se to preliti u konačnici na cijene hrane", kazala je Zvjezdana Blažić.

Sve se češće spominje i jedno moguće rješenje. Zove se plivajući PDV. To je mehanizam kojim država privremeno snižava porez na gorivo da cijene manje rastu. Maksimalno se može smanjiti za 10 postotnih bodova, znači s 25 na 15 posto.

Možda je sada idealno vrijeme za tu mjeru.

"Ja ne bih ovog časa razmišljala o nekakvim poreznim intervencijama", izjavila je Blažić.

Dok se odluka čeka, što drugo osim voziti stalnom brzinom, bez naglog ubrzavanja i kočenja, te paziti na tlak u gumama, piše Dnevnik.hr.