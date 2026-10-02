Novi udar na cijene u Hrvatskoj: Inflacija porasla na 4,7 posto

Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ponovno ubrzala. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS), potrošačke cijene bile su 4,7 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, dok su u odnosu na kolovoz porasle za 0,9 posto.

Riječ je o osjetnom ubrzanju u odnosu na kolovoz, kada je godišnja stopa inflacije iznosila 4,2 posto. Rujanska stopa tako je viša za 0,5 postotnih bodova u samo mjesec dana.

U usporedbi sa srpnjem viša je za 0,8 postotnih bodova, dok je u odnosu na lipanj porasla za 0,2 postotna boda.

Energija predvodi rast cijena

Najveći pritisak na inflaciju u rujnu dolazi od energije. Njezine su cijene na godišnjoj razini skočile čak 20,5 posto.

Značajno su rasle i cijene usluga, koje su u odnosu na rujan prošle godine više za 7,6 posto. Hrana, piće i duhan poskupjeli su znatno blaže, za 0,2 posto.

S druge strane, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije bili su 1,4 posto jeftiniji nego prije godinu dana.

Što se događalo u odnosu na kolovoz?

Kada se rujanske cijene usporede s onima iz kolovoza, najveće poskupljenje zabilježeno je kod industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije – za 2,8 posto.

Energija je u samo mjesec dana poskupjela za 2,7 posto.

Istodobno su usluge na mjesečnoj razini pojeftinile za 0,7 posto, dok su cijene hrane, pića i duhana pale za 0,2 posto.

Hrvatska više nije među zemljama s najvećom inflacijom u eurozoni

Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu među članicama Europske unije, cijene u Hrvatskoj u rujnu su bile 4,3 posto više nego godinu ranije. U odnosu na kolovoz, prema tom pokazatelju, prosječna razina cijena nije se promijenila.

Podaci Eurostata navedeni u prvoj procjeni pokazuju i da Hrvatska više nije među državama europodručja s najvišom stopom inflacije. Više stope zabilježene su u Belgiji, Bugarskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Cipru, Litvi i Luksemburgu.

DZS će konačne podatke o kretanju potrošačkih cijena u rujnu objaviti 15. listopada.