Novi turistički hit u Makarskoj: Gastro ture privukle rekordan broj gostiju

Završeno je peto izdanje Maestralea, projekta koji otkriva manje poznata lica Makarske kroz umjetnost, glazbu, lokalne priče i gastronomiju. U kalama, na trgovima i u klaustru samostana gosti i domaći i ovog su ljeta uživali u programima koji povezuju gradsku baštinu sa suvremenim stvaralaštvom, a posjetitelje približavaju ljudima i običajima grada.

Poseban iskorak ovogodišnjeg izdanja bile su nove gastro ture u sklopu programa DETOUR, osmišljenog za goste koji Makarsku žele upoznati kroz lokalne priče i iskustva. Ture su prvi put testirane u rujnu, uz rekordan broj gostiju i izvrsne reakcije. Takav odaziv daje poticaj njihovu daljnjem razvoju, osobito uoči 2027. godine, kada će Srednja Dalmacija nositi titulu Europske regije gastronomije.

Središnju ulogu u realizaciji tura ima turistička vodičica Agata Ravlić, koja gostima približava makarske priče, običaje i način života. Važan doprinos DETOUR-u daje i udruga turističkih vodiča, umirovljenice iz Matice umirovljenika Makarska koje pripremaju tradicionalne makarune, klapa Mucrum te plesna i vokalna skupina Folklornog ansambla Tempet. Upravo susreti s ljudima koji čuvaju i prenose lokalnu tradiciju daju ovim turama posebnu vrijednost, povezujući priču o gradu s okusima, pjesmom i plesom.

Umjetnički program ARTE ove je godine imao dva izdanja posvećena velikim makarskim obljetnicama. Videoinstalacija „120 ljeta – tipografija sjećanja” umjetnice Line Rice na Palači Tonoli obilježila je 120 godina turizma u Makarskoj. Drugo izdanje donijelo je novu postavu izložbe na otvorenom ŽIVOT/LIFE pod nazivom „Život u 200 nota”, posvećenu dvama stoljećima Gradske glazbe Makarska. Izložba u staroj gradskoj jezgri približava glazbenu baštinu grada i ljude koji je prenose kroz generacije.

Raznolik glazbeni program također je obilježio peto izdanje. Među izvođačima ove godine bili su Ljetno kino s Maxom Juričićem, klapa Srdela, La Papa, Sara & Pappa, Chui, Mangroove, Nola i Ma Bossa, dok su posebnu atmosferu u klaustru samostana svojim nastupima stvorili Darko Rundek i Ana Kovačić te Splitski mandolinski kvartet. Različiti glazbeni izrazi povezali su se s ambijentima grada, koji su i sami važan dio doživljaja Maestralea.

Završetak petog izdanja prati i priznanje za Makarsku, koja je zahvaljujući Maestraleu i Hepicentru osvojila glavnu nagradu na natječaju Kreativni gradovi i titulu Kreativnog i inovativnog grada godine. To je dodatni poticaj razvoju Maestralea, koji kroz kulturu, umjetnost i lokalne doživljaje oživljava prostore grada.

Peto izdanje nastavilo je razvijati ideju otkrivanja Makarske kroz sadržaje koji proizlaze iz njezina života i baštine. Nove gastro ture pritom otvaraju prostor za daljnju nadogradnju projekta i razvoj doživljaja koji goste potiču na istraživanje grada i izvan glavne ljetne sezone. Realizaciju projekta potporama su podržale Splitsko-dalmatinska županija i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Turistička zajednica grada Makarske i Grad Makarska zahvaljuju svim umjetnicima, glazbenicima, vodičima, udrugama, suradnicima i partnerima koji su sudjelovali u realizaciji te publici i gostima koji su bili dio petog Maestralea.