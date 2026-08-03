Novi sukob u Sinju: HDZ optužio Bulja da je prekršio odluku Gradskog vijeća, gradonačelnik uzvratio da su htjeli uskratiti "alkaricu" građanima

Sjednica Gradskog vijeća Sinja završila je novim političkim sukobom između gradonačelnika Mire Bulja i oporbenih vijećnika. Klub vijećnika HDZ-a i Nezavisne liste dr. Jadrijevića napustio je sjednicu, optuživši Bulja da je postupio protivno odlukama Gradskog vijeća, dok je gradonačelnik uzvratio kako je oporba pokušala spriječiti isplatu jednokratne novčane potpore građanima.

Klub vijećnika HDZ-a i NL dr. Jadrijevića priopćio je da je razlog napuštanja sjednice, kako navode, "daljnje ponižavanje rada Gradskog vijeća".

Tvrde da je Bulj gotovo 200.000 eura prigodnih naknada, odnosno "alkarica", isplatio u gotovini na temelju vlastitog zaključka, iako je, prema važećoj Odluci o socijalnoj skrbi, isplata trebala biti izvršena na račune korisnika ili putem FINA-e za osobe koje nemaju račun.

– Ovdje nije pogažena samo jedna odluka koja je trebala zaštititi dostojanstvo građana i javni novac, nego i temeljno načelo lokalne demokracije – da izvršna vlast provodi odluke predstavničkog tijela – poručili su, pozvavši nadležne institucije da ispitaju zakonitost postupanja gradonačelnika.

U priopćenju su Bulju zamjerili i način javne komunikacije te ustvrdili da svojim istupima narušava ozračje uoči Sinjske alke i blagdana Velike Gospe.

Bulj: "Nisam mogao ostaviti ljude bez pomoći"

Na optužbe je odgovorio gradonačelnik Miro Bulj, koji tvrdi da je upravo oporba pokušala onemogućiti isplatu "alkarice" umirovljenicima, nezaposlenima i drugim socijalno ugroženim građanima.

– Pokušali su spriječiti podjelu "alkarice". Htjeli su da ljudi ostanu bez pomoći samo zato što nisu bili sposobni donijeti potrebnu odluku. Ja svoj narod nisam mogao i nisam htio ostaviti na cjedilu. Zato sam kao gradonačelnik donio odluku i osigurao podjelu "alkarice" svima koji na nju imaju pravo, uključujući i naše sugrađane čiji su računi blokirani ili pod ovrhom – poručio je Bulj.

Gradonačelnik je ustvrdio i kako se većina u Gradskom vijeću nije uspjela dogovoriti oko ovogodišnjih dobitnika javnih priznanja Grada Sinja.

– Zbog njihovih osobnih interesa i političke trgovine Sinj ove godine ostaje bez odluke o svojim zaslužnim ljudima. To je sramota za naš grad – naveo je.

Bulj je zaključio kako će, dok je on gradonačelnik, pomoć građanima biti isplaćena bez obzira na političke prijepore.

– Novac Grada Sinja pripada građanima Sinja. Dok sam ja gradonačelnik, pomoć će stići našim umirovljenicima, nezaposlenima i svim ljudima kojima je potrebna. Nikakva politička trgovina neće me u tome zaustaviti – poručio je.