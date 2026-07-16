Novi sukob u Cetinskoj krajini: Trilj i tri općine prozvale Mira Bulja zbog Čistoće

Grad Trilj te općine Hrvace, Dicmo i Otok reagirali su na, kako navode, netočne tvrdnje gradonačelnika Sinja Mire Bulja vezane uz probleme u poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine.

Tvrde da je Grad Sinj ranije preuzeo obvezu davanja potrebnog jamstva za nastavak rada društva, ali da to do danas nije učinjeno, čime je, upozoravaju, ugroženo uredno pružanje javne usluge građanima Cetinske krajine.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Dana 20. svibnja 2026. godine, u prostorijama Grada Sinja, održan je sastanak predstavnika suvlasnika društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. — Grada Sinja, Grada Trilja te općina Hrvace, Dicmo i Otok — s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na sastanku su jasno i otvoreno izneseni problemi s kojima se Društvo suočava, uključujući pitanje dozvole za gospodarenje otpadom za deponij Mojanka, osiguranja potrebnog jamstva i nastavka urednog pružanja javne usluge građanima cijele Cetinske krajine.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj tada je izričito izjavio da će Grad Sinj preuzeti obvezu davanja potrebnog jamstva društvu Čistoća Cetinske krajine.

Unatoč toj jasno preuzetoj obvezi, Grad Sinj i gradonačelnik Miro Bulj nisu postupili u skladu s onim što je dogovoreno i izrečeno. Zbog toga je nastala situacija koja danas ugrožava redovito obavljanje javne usluge i interese građana svih gradova i općina kojima Čistoća Cetinske krajine pruža svoje usluge.

Kao odgovoran suvlasnik Grad Sinj trebao je odmah nakon nastanka problema hitno sazvati koordinaciju svih pet suosnivača, iznijeti potpune i točne informacije te zajedno s ostalim suvlasnicima raditi na zakonitom i održivom rješenju.

Umjesto toga, gradonačelnik Miro Bulj odlučio je djelovati jednostrano, bez pravodobnog okupljanja svih suosnivača i bez pokušaja postizanja zajedničkog dogovora, a sada odgovornost za posljedice vlastitog postupanja pokušava prebaciti na druge.

Posebno ističemo da, unatoč prethodno preuzetoj obvezi, do današnjeg dana nije dano potrebno financijsko jamstvo društvu Čistoća Cetinske krajine. Upravo je izostanak toga jamstva jedan od ključnih razloga nastanka sadašnje, alarmantne situacije, za koju Grad Trilj te općine Hrvace, Dicmo i Otok ne mogu snositi odgovornost.

Stoga najoštrije odbacujemo pokušaje gradonačelnika Mira Bulja da odgovornost prebacuje na druge.

Tvrdnje koje posljednjih dana iznosi u javnosti nisu potpune ni istinite te predstavljaju pokušaj obmanjivanja građana i prikrivanja vlastite odgovornosti za neispunjavanje prethodno preuzete obveze.

O nastaloj situaciji u stalnom smo kontaktu s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, od kojeg smo zatražili hitan sastanak. Očekujemo da Ministarstvo, imajući u vidu ozbiljnost i alarmantnost situacije te činjenicu da Grad Trilj i općine Hrvace, Dicmo i Otok nisu odgovorni za njezin nastanak, razmotri sve raspoložive mogućnosti i pomogne u pronalaženju hitnog, zakonitog i održivog rješenja za nastavak rada Čistoće Cetinske krajine i uredno pružanje javne usluge svim građanima.

Miro Bulj mora prestati širiti neistine, stvarati podjele među jedinicama lokalne samouprave i vlastite propuste prikazivati kao tuđu odgovornost.

Čistoća Cetinske krajine nije privatni politički alat gradonačelnika Sinja, nego zajedničko trgovačko društvo koje mora djelovati u interesu svih svojih suvlasnika i svih građana kojima pruža javnu uslugu.

Umjesto političkih predstava, manipulacija i prebacivanja krivnje, očekujemo odgovorno postupanje, poštivanje preuzetih obveza i suradnju svih suvlasnika u interesu građana cijele Cetinske krajine - stoji u priopćenju kojeg potpisuju Grad Trilj, Općina Hrvace, Općina Dicmo i Općina Otok.