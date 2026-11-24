U Šibeniku se otvorio novi politički spor oko načina na koji su donesene izmjene prostornog plana, a u središtu prijepora našla se prenamjena dijela zemljišta uz područje Šubićevca. Na konferenciji za medije održanoj 21. studenoga gradski vijećnici Petar Baranović i Ivan Slavica iz SDP-a doveli su u pitanje opravdanost i proceduru promjene statusa dijela jedne čestice. Njihova je tvrdnja da je oko 400 četvornih metara zemljišta iz zelene površine prešlo u izgrađeni dio građevinskog područja.

Takva tvrdnja, sama po sebi, otvara pitanje transparentnosti prostornog planiranja, ali i mogućih posljedica svake planske izmjene. U gradovima poput Šibenika, gdje je prostor ograničen, a svaka izmjena plana potencijalno vrijedna, i relativno mali zahvati mogu izazvati ozbiljan politički sukob. Zato se ova tema ne iscrpljuje samo u dnevno-političkom prepucavanju, nego ulazi i u širu raspravu o tome tko, kako i na temelju kojih kriterija odlučuje o prostoru.

Oporba traži odgovore i spominje moguću povezanost s dužnosnicima

Vijećnici iz oporbe nisu se zaustavili samo na prostornoj prenamjeni. U javnom nastupu iznijeli su i sumnje u moguću povezanost vlasničkih odnosa s osobama uključenima u gradsku upravu, a spominjali su i zid uz predmetno zemljište, za koji smatraju da treba provjeriti je li u skladu s prostornim pravilima. Takve tvrdnje zasigurno povećavaju političku težinu cijelog slučaja, ali same po sebi još ne predstavljaju dokaz nezakonitosti.

Upravo je zato nužan oprez u formuliranju ove priče. Javno iznesene sumnje mogu biti legitiman povod za daljnje istraživanje, ali bez službenih karata, dokumentacije i očitovanja nadležnih ne mogu se pretvoriti u gotov zaključak. Drugim riječima, priča se za sada mora voditi kao zahtjev za provjerom, a ne kao dokazano utvrđeno pogodovanje ili nezakonitost.

Ključ svega je usporedba kartografskih prikaza

Najvažniji korak u ovoj priči bit će usporedba kartografskih prikaza prije i nakon predmetne izmjene plana. Potrebno je utvrditi točan status sporne katastarske čestice, obuhvat promjene i pravnu osnovu na temelju koje je do nje došlo. Bez takve provjere sve ostaje na razini političkih tvrdnji, koliko god one bile ozbiljno intonirane.

Uz to, treba provjeriti i je li postupak izmjene plana prošao svu propisanu proceduru, uključujući javni uvid, usvajanje i eventualne primjedbe. Prostorni planovi nisu samo tehnički dokumenti, nego i pravni akti čije promjene moraju imati jasnu podlogu. Zato bi kvalitetan članak na ovu temu trebao prije svega rekonstruirati dokumentaciju, a tek onda donositi političke reakcije.

Bez odgovora Grada priča nije završena

Za potpunu i poštenu obradu teme nužno je zatražiti očitovanje Grada Šibenika, nadležnog upravnog odjela i osoba na koje se javno iznesene sumnje eventualno odnose. Tek kada se u istom tekstu suoče tvrdnje oporbe i službeni odgovori, javnost može dobiti cjelovitiju sliku o tome je li riječ o stvarnom problemu ili o politički potenciranoj temi. Bez toga bi članak ostao nedovoljno zaokružen.

Ova tema ima velik istraživački potencijal upravo zato što povezuje prostor, politiku i moguće sukobe interesa, ali istodobno traži visoku razinu uredničkog opreza. Zato bi je trebalo razvijati postupno i dokumentirano, uz jasan naglasak da su za sada u pitanju javno iznesene sumnje oporbenih vijećnika. U takvom okviru ova priča može postati jedna od važnijih urbanističko-političkih tema u Šibeniku.