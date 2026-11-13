Novi šokantni iskazi protiv poznatog komičara: Još šest žena optužilo ga za seksualno zlostavljanje

Britanski komičar i glumac Russell Brand (51) suočava se s novim optužbama za seksualno zlostavljanje. Samo nekoliko dana nakon što je osuđen na deset i pol godina zatvora zbog silovanja i seksualnih napada, britanski listovi The Times i The Sunday Times objavili su svjedočanstva još šest žena koje ga optužuju za različite oblike seksualnog nasilja i neprimjerenog ponašanja. Nove optužbe odnose se na razdoblje od 2005. do 2015. godine, a Brand se o njima zasad nije očitovao.

Britanski mediji navode da su iskaze žena prikupili tijekom opsežne novinarske istrage, ali ih nisu mogli objaviti prije završetka kaznenog postupka kako ne bi utjecali na suđenje.

The Times ističe da je poduzeo opsežne korake kako bi provjerio i potkrijepio njihove navode te naglašava da nijedna od šest žena nije primila novčanu naknadu za svoje svjedočanstvo.

Osuđen na deset i pol godina zatvora

Russell Brand u ponedjeljak je osuđen na deset godina i šest mjeseci zatvora nakon što ga je porota londonskog suda Southwark Crown Court proglasila krivim za silovanje i tri seksualna napada.

Među kaznenim djelima za koja je osuđen nalazi se i silovanje obožavateljice koja je u vrijeme događaja imala 21 godinu.

Istodobno je oslobođen optužbi po još dvije točke za silovanje te jednoj za pokušaj bludnog napada.

Kaznena djela obuhvaćena presudom počinjena su između 2004. i 2009. godine.

Nove tvrdnje šest žena nisu dio te presude i zasad predstavljaju zasebne, javno iznesene optužbe.

„Zamolila sam ga da prestane, ali nije”

Jedno od najozbiljnijih novih svjedočanstava odnosi se na događaj iz 2007. godine.

Žena koja je tada imala 19 godina ispričala je da je s prijateljicom čekala u redu kako bi upoznala poznatog komičara.

Prema njezinim riječima, poslije su imali seksualni odnos tijekom kojeg mu je rekla da osjeća bol i zamolila ga da prestane.

Tvrdi da Brand nije poslušao njezin zahtjev.

Dodala je kako je nakon toga ustrajao u tvrdnji da je te noći pristala na sve što se dogodilo.

Još jedna žena, koja je s Brandom potkraj 2000-ih bila u vezi s više prekida i pomirenja, iznijela je slične optužbe.

Njihov odnos, prema njezinu svjedočanstvu, započeo je poslovnim sastankom u njegovu londonskom domu.

Ispričala je da je tijekom jednog seksualnog odnosa shvatila da Brand nema kondom te ga zamolila da prestane.

Pokušala se odmaknuti, ali, kako tvrdi, nije uspjela pa je odlučila prestati pružati otpor.

Prema njezinim riječima, Brand joj se nakon toga ispričao, najprije osobno, a zatim i tekstualnom porukom.

Žena tvrdi da ju je pokušao poniziti neobičnim zahtjevom

Drugo svjedočanstvo odnosi se na ženu koja je 2006. godine pobijedila u nagradnom natječaju radijske postaje BBC 6 Music.

Tada je bila u kasnim dvadesetima, a nagrada joj je omogućila gostovanje u Brandovoj radijskoj emisiji.

Tijekom sljedeće godine povremeno su se viđali.

Žena tvrdi da je Brand jednom prilikom od nje zahtijevao da poliže zahodsku dasku u njegovu domu.

Odbila je njegov zahtjev.

„Činilo se da je bijesan jer mu nisam dopustila da me ponizi”, ispričala je za britanske novine.

Najranija od šest novih optužbi odnosi se na 2005. godinu.

Žena koja je tada bila u srednjim dvadesetima tvrdi da joj je Brand prišao i ponudio novac za seksualni odnos.

„Molim te, jednostavno moram imati seksualni odnos s tobom, platit ću ti”, navodno joj je rekao.

Optužbe iz San Francisca i Londona

Jedna od žena ispričala je da je Branda upoznala 2013. godine nakon njegova nastupa u klubu The Chapel u San Franciscu.

Tada je bila u kasnim dvadesetima.

Prema njezinu iskazu, Brand je bio grub prema njoj te joj je gurnuo ruku u hlače.

Posljednje svjedočanstvo odnosi se na 2015. godinu.

Žena koja je radila u jednom londonskom lokalu u koji je Brand redovito dolazio tvrdi da joj je član njegova osoblja prenio kako je komičar želi vidjeti i da je čeka u zahodu za osobe s invaliditetom.

Kada je ušla, svjetla su, prema njezinim riječima, bila ugašena.

Brand je navodno rekao da mu treba toaletni papir, a kada mu ga je pokušala dodati, tvrdi da ju je zgrabio.

Brand nije odgovorio na nove optužbe

The Times i The Sunday Times navode da su se nakon osuđujuće presude obratili Brandovim odvjetnicima kako bi mu omogućili da odgovori na nova svjedočanstva.

Prema pisanju novina, njegov odvjetnik spomenuo je mogućnost traženja sudske zabrane objave.

Međutim, odgovor na konkretne optužbe nije dostavljen, čak ni nakon što je odobren dodatni rok za očitovanje.

Brand je tijekom ranijih postupaka poricao bilo kakvo protupravno ponašanje i tvrdio da su svi njegovi seksualni odnosi bili sporazumni.