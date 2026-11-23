Klinika za psihijatriju Sveti Ivan potvrdila je da je u rujnu došlo do požara u Klinici koji je uzrokovao pacijent koji je u tom požaru ozlijeđen, a potom zbog opeklina prevezen u Traumatologiju u Draškovićevoj.

Iz Ministarstva zdravstva poručuju da ministrica Irena Hrstić nije upoznata sa slučajem te će zbog svega pozvati Tomislava Tomaševića i pročelnicu Loru Vidović na žurni sastanak.

Informacije o ovom slučaju otkrivene su nakon što je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan 21. listopada tijekom intervencije preminuo Kristian Josip Periš (32). Zbog sumnje na teško ubojstvo osam zdravstvenih djelatnika završilo je u istražnom zatvoru.

Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković o svemu je razgovarala s vršiteljicom dužnosti ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu Lidijom Hrastić-Novak.

Na pitanje što se točno dogodilo, je li pacijent bio vezan te kako je uopće došao do upaljača, Hrastić-Novak objasnila je da je riječ o incidentu koji se dogodio prije nešto više od dva mjeseca.

"Prema mojim saznanjima, dogodio se incident gdje je došlo do požara, manjeg požara u prostoriji gdje je bio pacijent. Nažalost, požar je izazvao sam pacijent pokušajem paljenja cigarete koja je bila skrivena u njegovoj odjeći i nije pronađena prilikom pretresa koji su radili tehničari", rekla je.

Pacijent je bio sputan

Na izravno pitanje reporterke je li pacijent u trenutku požara bio vezan, potvrdila je da je bio sputan, ali tvrdi da nije bilo riječ o snažnom sputavanju.

"Bio je humano sputan, vrlo blago. Dakle, nije bilo nikakvih dramatičnih sputavanja. To vam je već i sam dokaz da je pacijent mogao dohvatiti upaljač ili cigaretu, da je zapravo bio vrlo humano sputan. Bio je dobrovoljno sputan, dakle to je sve dokazivo i vidljivo", poručila je.

Perković ju je zatim upitala je li nakon incidenta pokrenut unutarnji nadzor u bolnici i kada.

"Mislim da, što se samog tog segmenta tiče, unutarnji nadzor nije pokrenut, obzirom da je na intervenciju došla i policija i vatrogasci i hitna medicinska pomoć, dakle nadležna tijela koja su trebala", odgovorila je Hrastić-Novak.

Na pitanje što je policija tražila od bolnice, objasnila je da su policijski službenici intervenirali zbog požara, a potom zatražili dodatnu dokumentaciju.

"Policija je došla na tu intervenciju jer kad dolaze vatrogasci, uvijek dolazi i policija, a onda je policija još dodatno tražila uvid u medicinsku dokumentaciju, i tražila izuzeće snimke videonadzora", rekla je.

Dodala je da je bolnica dostavila sve što je policija zatražila.

Zašto Ministarstvo zdravstva nije bilo obaviješteno?

Hrastić-Novak je upitana i je li incident prijavljen zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravstva.

"Pa, obzirom da su sve ove nadležne institucije prisustvovale događaju, vjerojatno, pretpostavljam da ravnateljica nije imala potrebu ili nije smatrala potrebnim prijaviti događaj Ministarstvu", odgovorila je.

Pritom je navela da je ozlijeđeni pacijent vozilom hitne pomoći prevezen u Kliniku za traumatologiju, koja je državna zdravstvena ustanova i koja također, prema njezinim riječima, može i treba prijaviti takav događaj.

Na pitanje bi li ona osobno prijavila incident Ministarstvu zdravstva, odgovorila je potvrdno. "Pa sad, kad me to pitate u svjetlu svih ovih događanja, onda naravno da ću ja reći da bih to sigurno sada prijavila", rekla je.

Ipak, dodala je da nije moguće sa sigurnošću govoriti o tome kako bi netko postupio u određenim okolnostima. "Nikad čovjek ne može biti apsolutno siguran u svoja postupanja. Uvijek se kaže lako je biti general poslije bitke. Ja pretpostavljam iz svog dugogodišnjeg iskustva da bih prijavila takav incident, ali opet kažem, pošto su svim nadležnim tijelima događaji bili poznati, bio je transparentan", objasnila je.

Reporterka je potom upitala smatra li da je neprijavljivanje incidenta Ministarstvu ipak bilo propust. "Pa ne bih rekla da je tu bilo riječ o propustu kada su sva nadležna tijela redovnim putem u toku događanja bila izviještena", odgovorila je Hrastić-Novak.

Na primjedbu da Ministarstvo zdravstva ipak nije bilo obaviješteno, osvrnula se na posjet ministrice zdravstva Irene Hrstić bolnici. Objasnila je da su tijekom posjeta razgovarali o slučaju preminulog pacijenta Kristiana Josipa Periša, kao i o stručnim pitanjima te zaposlenicima bolnice.

"Danas kada je bila ministrica, bila je povodom ovog nemilog događaja s gospodinom Kristianom. Razgovarali smo o načelnim pitanjima same struke, razgovarali smo o potpori našim zaposlenicima da mogu i dalje obavljati svoju dužnost i svoju obvezu prema pacijentima", rekla je.

Smatra da u tom trenutku nije bilo potrebe otvarati pitanje požara iz rujna.

Perković je upitala i koliko je još slučajeva u bolnici pod nadzorom inspekcije, policije ili Državnog odvjetništva.

"Koliko je meni poznato, takvih slučajeva nema. No, kada malo dublje uđem u upravljanje ustanovom, možda će se pojaviti neki novi slučaj ili će netko podnijeti pritužbu koju ćemo morati razmotriti i provesti uvid. To vam u ovom trenutku ne mogu reći", odgovorila je.

Otvoreno je i pitanje sastanka s ministricom zdravstva. Perković je upitala zašto bolnica nije izvijestila javnost o njegovu održavanju i zaključcima.

"Pa ja mislim da bolnica nije ta koja treba izvještavati o sastanku s ministricom. Mi smo bili sretni da nam je ministrica došla. Mi smo s ministricom konstruktivno, jako lijepo razgovarali", odgovorila je Hrastić-Novak.

Dodala je da je sastanku prisustvovala i predstavnica osnivača bolnice, odnosno pročelnica nadležnog gradskog ureda.

Što je bolnica poduzela nakon nalaza inspekcije?

Hrastić-Novak je upitana i što je konkretno poduzeto nakon što je zdravstvena inspekcija utvrdila propuste u radu bolnice.

"Nalaz inspekcije je ukazao na određene propuste", rekla je. Objasnila je da je odmah nakon primitka nalaza održala sastanak sa stručnim vijećem bolnice kako bi razmotrili utvrđene nepravilnosti i daljnje postupanje.

Priznala je, međutim, da se određenim pravilima možda nije pridavala dovoljna pozornost. "Možda nismo dovoljnim intenzitetom na sve obraćali pozornost. Sada ćemo, naravno, od prve do zadnje točke se strogo, striktno pridržavati svega", poručila je.

Dodala je da će stručno vijeće s ostalim zaposlenicima raditi na provođenju svih potrebnih mjera i procedura.

Je li gradonačelnik trebao doći na sastanak?

Perković je upitala je li na sastanku s ministricom trebao biti i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Hrastić-Novak smatra da je riječ bila o stručnom i operativnom, a ne političkom sastanku.

"Ja pretpostavljam da je sastanak naše pročelnice koja vodi zdravstvo i ministrice bio jedan konstruktivan sastanak, jedan operativan sastanak. Dakle, nije bio, apsolutno ja bih si dozvolila reći, to nije bio politički sastanak", rekla je.

"To je bio operativni sastanak gdje se ministrica apsolutno željela upoznati u stručnom smislu s našim radom, našim problemima, poteškoćama i vidjeti što nam ona kao ministrica može dati, koju podršku", poručila je Hrastić-Novak.