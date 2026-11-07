Novi šok nakon krvavog napada u Krakovu: U kući napadača pronađena još tri mrtva tijela!

Novi potresni detalji stižu iz Poljske nakon krvavog napada koji se u subotu poslijepodne dogodio u središtu Krakova. U kući muškarca osumnjičenog za pucnjavu, u kojoj je život izgubilo šest osoba, pronađena su još tri mrtva tijela.

Informaciju je potvrdio poljski premijer Donald Tusk, navodeći da su u domu napadača pronađene dvije žene i jedan muškarac.

Prema njegovim riječima, postoje snažne indicije da je riječ o članovima uže obitelji osumnjičenog napadača.

„Imamo potvrdu. Dvije žene i muškarac mrtvi su u domu počinitelja. Riječ je o uistinu iznimnoj tragediji. Postoje snažne indicije da je riječ o članovima njegove uže obitelji”, izjavio je Tusk.

Broj mrtvih povezanih s tragedijom mogao bi dosegnuti devet

Podsjetimo, u subotu nešto poslije 15 sati naoružani muškarac otvorio je vatru na prolaznike na glavnom gradskom trgu u Krakovu.

U pucnjavi je ubijeno šest osoba, dok je još 15 ljudi ozlijeđeno. Među ranjenima su i dvojica policajaca.

Napadač je nakon intervencije policije ranjen i uhićen, a tijekom pretrage njegova automobila pronađeno je dodatno oružje i streljivo.

Otkriće triju tijela u njegovu domu otvara nova pitanja o okolnostima koje su prethodile napadu. Ako se potvrdi povezanost smrti tih osoba s počiniteljem, ukupan broj smrtno stradalih u događajima povezanima s tragedijom mogao bi dosegnuti devet.

Istraga se nastavlja

Zasad nije službeno potvrđeno na koji su način tri osobe pronađene u kući izgubile život niti kada je nastupila njihova smrt.

Istražitelji nastavljaju utvrđivati okolnosti napada, mogući motiv i povezanost osumnjičenog s osobama pronađenima u njegovu domu.

Krakov je nakon tragedije proglasio žalost do 11. studenoga, a poljske vlasti najavile su temeljitu istragu.